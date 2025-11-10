छतरपुर में महिला के हाथ-पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई, कई लोगों ने पीटा; ये थी वजह

Chhatarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां ज़मीन विवाद में एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की गई. आरोप है कि उसे बांधकर पीटा गया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

महिला के हाथ-पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई

दरअसल, बताया जा रहा है कि यह विवाद सेन परिवार और द्विवेदी परिवार के बीच खसरा संख्या 1219 रकबा 4.796 हेक्टेयर ज़मीन को लेकर है. यह मामला अपर कलेक्टर और बड़ा मलहरा एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन है. सेन परिवार खेत जोत रहा था, तभी चार लोग वहां पहुंचे. पीड़ित के बेटे ने बताया कि जगदीश सिंह, उनके बेटे कैप्टन, गौरव और सोनू द्विवेदी खेत पर पहुंचे. उन्होंने ट्रैक्टर पर लगे बोरे को तोड़कर खेत जोतने का प्रयास किया. जब उसकी मां ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसके हाथ-पैर और मुंह रस्सी से बांध दिए. फिर लात-घूंसों से उसकी पिटाई की और मौके से फरार हो गए.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

घटना के दो वीडियो सामने आए हैं. एक वीडियो में महिला के हाथ-पैर बंधे हुए हैं, जबकि दूसरे में एक व्यक्ति बाइक पर आता है और महिला व उसके परिवार के साथ दुर्व्यवहार करता है. परिवार के सदस्यों ने महिला के हाथ-पैर खोले, घटना का वीडियो बनाया और थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. (रिपोर्ट- हरीश गुप्ता)

