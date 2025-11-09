Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2995182
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

ग्राउंड नहीं इस बार डांस फ्लोर पर लगाया आग! पवन सिंह के गाने 'सड़िया' पर जमकर थिरकी क्रिकेटर क्रांति गौड़; एनर्जी देख फैंस हैरान

MP News: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य क्रांति गौड़ का पवन सिंह के गाने पर डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. क्रांति पूरी एनर्जी के साथ बेफिक्र होकर अपने दोस्तों के साथ डांस फ्लोर पर थिरकती नजर आ रही हैं.

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Nov 09, 2025, 07:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

kranti gaur dance
kranti gaur dance

Kranti Gaur viral dance on pawan singh song: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य क्रांति गौड़ इस वक्त हर तरफ छाई हुई हैं. सोशल मीडिया से लेकर लोगों की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ क्रांति गौड़ का नाम है. इसी बीच क्रांति गौड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है. क्रांति गौड़ के वायरल वीडियो में वे पावर स्टार पवन सिंह के भोजपुरी गाने पर जमकर थिरकती नजर आ रही हैं.

पवन सिंह के गाने पर थिरकी क्रांति
महिला विश्व कप विजेता क्रांति गौड़ एक अलग अंदाज के साथ इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही हैं. हर कोई उनके इस रूप को देखकर दंग है. दरअसल, क्रांति गौड़ को बुंदेलखंड के घुवारा में उनके घर के बाहर दोस्तों और प्रशंसकों के साथ जमकर थिरकते देखा जा सकता है. क्रांति बेफिक्र और मस्तमौला अंदाज में फिल्मी गीत और भोजपुरी गानों पर एंजॉय करती नजर आ रही हैं. क्रांति को भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के गाने 'सड़िया' पर थिरकते हुए लोग काफी तारीफ कर रहे हैं.

वीडियो पर लाइक की बौछार
भोजपुरी गाने पर झूमती क्रांति का वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. इस वीडियो पर अब तक हजारों-लाखों लाइक और कमेंट्स आ चुके हैं. लोगों का कहना है कि क्रांति न सिर्फ बल्ला घुमाने में अव्वल हैं, बल्कि डांस में भी काफी आगे हैं. क्रांति के इस वीडियो को अब तक कई हजार लोगों ने शेयर किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

घर पर हुआ भव्य स्वागत
महिला विश्व कप जीतने के बाद हर तरफ भारतीय महिला खिलाड़ियों की वाहवाही हो रही है. क्रांति गौड़ का भी स्वागत उनके घर पर बड़ी जोरदार तरीके से हुआ. खजुराहो एयरपोर्ट से लेकर उनके घर घुवारा तक फूलों, जयकारों और गाड़ियों के काफिले के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया है. क्रांति भी सिर पर केसरिया साफा बांधे, कंधे पर तिरंगा डाले और गले में मेडल पहने अपने प्रशंसकों का अभिनंदन करती नजर आईं हैं.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. छतरपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

Kranti Gaur cricketer

Trending news

mp news
आगर मालवा में BJP की महाभारत, विधायक और जनपद अध्यक्ष के समर्थक एक-दूसरे से भिड़े
cg raipur news
छत्तीसगढ़-तेलंगाना सरहद पर होगी बड़ी कार्रवाई; हिड़मा समेत कई बड़े कैडर टार्गेट पर
chhattisgarh news
रायगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना, मेला देखकर लौट रही नाबालिग से गैंगरेप
mp news
आदिवासी महिला ने तहसीलदार के पकड़े पैर, बेबस सास-बहू ने लगाई न्याय की गुहार
indore news
नकली पुलिसकर्मी बन ठगी करने की कोशिश! इंदौर क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा आरोपी; अब...
mp news
शिक्षक की पिटाई से 7वीं के छात्र की हड्डी टूटी, गलत कॉपी निकालने पर दी तालिबानी सजा
chhattisgarh news
झाड़-फूंक के बहाने ठगी! रायपुर में महिला के गहने और नकदी लेकर फरार हुआ ठग
betul news
बैतूल में मास्टर साहब निकले झोलाछाप डॉक्टर, स्कूल छोड़ चलाते थे क्लिनिक, जानें मामला
chhatarpur news hindi
मुस्लिम बुजुर्ग ने 13 साल के लड़के से किया कुकर्म, 5 दिन तक करता रहा घिनौना काम
Chhindwara News
कंबल वाले बाबा के दरबार पर प्रशासन ने लगाया ताला,बिना अनुमति चल रहा था चमत्कारी इलाज