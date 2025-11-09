ग्राउंड नहीं इस बार डांस फ्लोर पर लगाया आग! पवन सिंह के गाने 'सड़िया' पर जमकर थिरकी क्रिकेटर क्रांति गौड़; एनर्जी देख फैंस हैरान

Kranti Gaur viral dance on pawan singh song: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य क्रांति गौड़ इस वक्त हर तरफ छाई हुई हैं. सोशल मीडिया से लेकर लोगों की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ क्रांति गौड़ का नाम है. इसी बीच क्रांति गौड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है. क्रांति गौड़ के वायरल वीडियो में वे पावर स्टार पवन सिंह के भोजपुरी गाने पर जमकर थिरकती नजर आ रही हैं.

पवन सिंह के गाने पर थिरकी क्रांति

महिला विश्व कप विजेता क्रांति गौड़ एक अलग अंदाज के साथ इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही हैं. हर कोई उनके इस रूप को देखकर दंग है. दरअसल, क्रांति गौड़ को बुंदेलखंड के घुवारा में उनके घर के बाहर दोस्तों और प्रशंसकों के साथ जमकर थिरकते देखा जा सकता है. क्रांति बेफिक्र और मस्तमौला अंदाज में फिल्मी गीत और भोजपुरी गानों पर एंजॉय करती नजर आ रही हैं. क्रांति को भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के गाने 'सड़िया' पर थिरकते हुए लोग काफी तारीफ कर रहे हैं.

वीडियो पर लाइक की बौछार

भोजपुरी गाने पर झूमती क्रांति का वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. इस वीडियो पर अब तक हजारों-लाखों लाइक और कमेंट्स आ चुके हैं. लोगों का कहना है कि क्रांति न सिर्फ बल्ला घुमाने में अव्वल हैं, बल्कि डांस में भी काफी आगे हैं. क्रांति के इस वीडियो को अब तक कई हजार लोगों ने शेयर किया है.

घर पर हुआ भव्य स्वागत

महिला विश्व कप जीतने के बाद हर तरफ भारतीय महिला खिलाड़ियों की वाहवाही हो रही है. क्रांति गौड़ का भी स्वागत उनके घर पर बड़ी जोरदार तरीके से हुआ. खजुराहो एयरपोर्ट से लेकर उनके घर घुवारा तक फूलों, जयकारों और गाड़ियों के काफिले के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया है. क्रांति भी सिर पर केसरिया साफा बांधे, कंधे पर तिरंगा डाले और गले में मेडल पहने अपने प्रशंसकों का अभिनंदन करती नजर आईं हैं.

