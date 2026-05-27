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खजुराहो से योग दिवस 2026 का काउंटडाउन शुरू, CM मोहन यादव ने दिया 'घर-घर योग, हर व्यक्ति निरोग' का मंत्र

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारतीय योग परंपरा को सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़कर स्वस्थ, जागरूक एवं आध्यात्मिक रूप से समृद्ध समाज के निर्माण की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि योग और खजुराहो, दोनों ही सदियों से भारतीय संस्कृति के अभिन्न स्तंभ रहे हैं.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: May 27, 2026, 06:12 PM IST
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खजुराहो से योग दिवस 2026 का काउंटडाउन शुरू, CM मोहन यादव ने दिया 'घर-घर योग, हर व्यक्ति निरोग' का मंत्र

International Yoga Day 2026: मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं. यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल खजुराहो में बुधवार को 'योग महोत्सव 2026' का भव्य आयोजन किया गया, जिसके साथ ही योग दिवस के 25 दिवसीय काउंटडाउन की भी शुरुआत हो गई है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो संदेश के जरिए इस महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रदेशवासियों को 'घर-घर योग, हर व्यक्ति निरोग' का बड़ा मंत्र दिया. उन्होंने साफ किया कि हमारी सरकार योग और आयुष चिकित्सा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि एक स्वस्थ, जागरूक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध समाज का निर्माण किया जा सके.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारतीय योग परंपरा को सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़कर स्वस्थ, जागरूक एवं आध्यात्मिक रूप से समृद्ध समाज के निर्माण की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि योग और खजुराहो, दोनों ही सदियों से भारतीय संस्कृति के अभिन्न स्तंभ रहे हैं. हमारी सरकार योग के प्रचार के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है. योग को प्रदेश के घर-घर तक पहुंचाने के लिए आयुष विभाग द्वारा इन दिनों 'घर-घर योग-हर व्यक्ति निरोग' अभियान भी चलाया जा रहा है.

वन अर्थ-वन हेल्थ

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वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि योग आज सिर्फ एक व्यायाम कला नहीं, बल्कि 'वन अर्थ-वन हेल्थ' की भावना को साकार करने वाला जीवन दर्शन बन चुका है. मध्य प्रदेश सरकार घर-घर योग हर व्यक्ति निरोध के भाव से योग और आयुष चिकित्सा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है. आयुष विभाग के माध्यम से आरोग्य मंदिरों, योग वेलनेस सेंटर्स और विभिन्न जन जागरुकता की गतिविधियों के माध्यम से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए सफल अभियान चलाया जा रहा है.

देशभर में लाखों लोग जुड़ रहे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले काउंटडाउन इवेंट से देशभर में लाखों लोग जुड़ रहे हैं. आज की युवा पीढ़ी भी योग को सहर्ष स्वीकार कर रही है. हम योग को सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जोड़कर एक स्वस्थ, जागरूक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध समाज के निर्माण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं.

जीवन का हिस्सा बनाना है योग

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सबके सहयोग से हम योग को हर नागरिक के जीवन का हिस्सा बनाने की ओर बढ़ रहे हैं. केन्द्रीय आयुष मंत्रालय का यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026 की राष्ट्रव्यापी तैयारियों में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है. यह कार्यक्रम योग के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के प्रति केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र और राज्य सरकार के आयुष मंत्रालय के अधिकारियों और जिला प्रशासन, छतरपुर को खजुराहो में इस विशेष आयोजन को सफल बनाने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं.

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