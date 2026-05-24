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छतरपुर में सनसनीखेज वारदात, कोर्ट परिसर के पास युवक की गला रेतकर हत्या, इलाके में दहशत

Chhatarpur News: छतरपुर के लवकुशनगर थाना क्षेत्र में कोर्ट परिसर के पास 23 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि पैसों के लेनदेन को लेकर कुछ लोगों से उसका विवाद हुआ था, जो हिंसक झगड़े में बदल गया.

 

Written By  Harish Gupta|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: May 24, 2026, 07:55 AM IST
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छतरपुर में सनसनीखेज वारदात, कोर्ट परिसर के पास युवक की गला रेतकर हत्या, इलाके में दहशत

Chhatarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर में लवकुशनगर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत देर रात हुई एक सनसनीखेज हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. यहां कोर्ट परिसर के पास 23 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर जघन्य हत्या कर दी गई. दिन-दहाड़े हुई इस जघन्य वारदात ने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. प्रारंभिक जांच के अनुसार पैसों के लेन-देन को लेकर चल रहा कोई पुराना विवाद ही इस घटना के पीछे का मकसद माना जा रहा है.

धारधार हथियार से युवक की हत्या
बताया जा रहा है कि KK गुप्ता का कोर्ट परिसर के पास कुछ लोगों के समूह से झगड़ा हो गया, जो देखते ही देखते एक हिंसक झड़प में बदल गया. आरोप है कि इस विवाद के दौरान हमलावरों ने उस युवक पर धारदार हथियार से हमला किया और उसका गला काट दिया. यह हमला इतना क्रूर था कि पीड़ित अपनी चोटों के कारण दम तोड़ बैठा और अत्यधिक खून बह जाने की वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

दिन-दहाड़े हत्या से मचा हड़कंप
घटना की सूचना मिलते ही लवकुशनगर थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई. उन्होंने शव को अपने कब्जे में लिया और जरूरी शुरुआती औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस की एक फोरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया और सबूत इकट्ठा किए. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, और आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं, जो इस समय उनके संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं. जहां एक ओर इस दुखद घटना के बाद मृतक के परिवार में शोक का माहौल है, वहीं दूसरी ओर दिन-दहाड़े की गई इस नृशंस हत्या ने इलाके के निवासियों के बीच डर और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है.

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