Chhatarpur News-डिप्रेशन में युवक ने दी जान, वीडियो में भाई से मिलने की बात कही, मौत से पहले किया 'महाकाल' का जिक्र

MP News-मध्यप्रदेश के छतरपुर में डिप्रेशन के चलते एक होटल में युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. जान देने से पहले युवक ने एक वीडियो भी बनाया, जिसमें वह अपने भाई की मौत का जिक्र कर रहा है और उसी के पास जाने को कह रहा है. युवक के भाई की मौत के बाद से ही वह डिप्रेशन में था. दोनों भाई बचपन से ही साथ रहते थे, उसकी मौत के बाद युवक को गहरा सदमा लगा था.

बुआ के लड़के की हुई थी मौत

जानकारी के अनुसार, यह घटना बमीठा झांसी फोरलेन पर स्थित एक होटल की है. 25 साल के राजेश मिश्रा ने कमरे में खुद को गोली मार ली. लोगों ने बताया कि राजेश की बुआ के लड़के की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी. दोनों बचपन से ही साथ रहे थे. अपने भाई की मौत के बाद से ही राजेश डिप्रेशन में था. इसी के चलते उसने यह कदम उठाया.

मौत से पहले बनाया वीडियो

राजेश ने खुद को गोली मारने से पहले एक वीडियो बनाया. वीडियो में उसने कहा कि, सभी लोगों को मेरा नमस्कार. न ही मुझे नींद आ रही है. न ही भूख-प्यास लग रही है. किसी चीज की जरूरत नहीं है. पर हम ठीक है, मेरा जाना जरूरी है। क्योंकि वो अकेला है वहां, यहां सारे लोग हैं. मेरे जितने भी दोस्त यार हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. दोस्त तो ऐसे मिले, जो हर जन्म में मिले.

भगवान से करेंगे मुलाकात

टेंशन वाली बात नहीं है. हम लोग जल्दी लौटेंगे. मैं और मेरा भाई भगवान से मुलाकात करेंगे, पूछेंगे कि तुम भाई किसका उठा लाए, मेरा भाई है वो. इंसान हो या भगवान हो या काल हो सबसे लड़ेंगे, केवल महाकाल को छोड़कर. महाकाल तो दिल में हैं, उन्हीं से बात करेंगे. दोबारा जन्म लेंगे, सबसे जल्दी मिलेंगे. इंतजार करना मेरा. क्योंकि मेरी हालत बुरी है, मेरी भूख-प्यास सब खत्म हो गई. सारी इच्छाएं खत्म हो गईं. आत्मा निकल गई बहुत पहले, सिर्फ शरीर बचा है. बस और कुछ नहीं.

एक्सीडेंट में हुई थी भाई की मौत

घटना को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद दांगी ने बताया कि एक हफ्ते पहले 13 अक्टूबर को राजेश के भाई धीरेंद्र अर्जरिया की रोड एक्सीडेंट में मौतो हुई थी. राजेश अपनी बुआ के घर रामनगर गांव में रहता था. वह गोवा में काम करता था. सोमवार देर रात वह होटल में रुकने के लिए पहुंचाया. मंगलवार सुबह उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. मामले की जांच की जा रही है.

