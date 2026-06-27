'मेरा फर्जी एनकाउंटर कराने की साजिश'...SP ऑफिस पहुंचा युवक, राज्यमंत्री के भाई और पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

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Chhatarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में उस समय हड़कंप मच गया, जब रवि अहिरवार नाम का एक युवक पुलिस अधीक्षक (SP) कार्यालय पहुंचा और विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया. उसने अपनी पीठ और हाथों पर बिहार के चर्चित भरत तिवारी का पोस्टर लगा रखा था. इस दौरान उसने वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री तथा चंदला विधायक दिलीप अहिरवार के बड़े भाई अशोक अहिरवार और गौरिहार थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए.
राज्यमंत्री के भाई और पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
दरअसल, रवि अहिरवार नाम के एक युवक ने SP ऑफिस पहुंचकर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री और चंदला से विधायक दिलीप अहिरवार के बड़े भाई अशोक अहिरवार और गौरिहार थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. रवि अहिरवार का आरोप है कि उसके खिलाफ झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं और उसे मारने के लिए फर्जी एनकाउंटर की साजिश रची जा रही है. युवक ने दावा किया कि उसके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरों जैसे सबूत हैं, जिन्हें उन्होंने SP रजत सकलेचा को सौंप दिया है.
'मेरा फर्जी एनकाउंटर कराने की साजिश'
युवक 'न्याय दो या इच्छा-मृत्यु दो' के नारे लगाते हुए SP ऑफिस पहुंचा और कहा कि भरत तिवारी की तरह ये लोग भी मेरे खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराकर फर्जी एनकाउंटर करना चाहते हैं.
SP ने दिए जांच के आदेश
मामले को गंभीरता से लेते हुए SP ने जांच के आदेश दिए हैं और निर्देश दिया है कि जांच पूरी होने तक युवक के खिलाफ कोई गलत कार्रवाई न की जाए. लेकिन SP रजत सकलेचा ने मीडिया को इस मामले में कुछ भी कहने से मना किया है. उनका कहना है कि पहले युवक के आरोपों की जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही वे इस मामले पर कुछ बोलेंगे.
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