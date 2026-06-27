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'मेरा फर्जी एनकाउंटर कराने की साजिश'...SP ऑफिस पहुंचा युवक, राज्यमंत्री के भाई और पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

Chhatarpur News: छतरपुर एसपी कार्यालय में एक युवक ने पीठ और हाथों पर चर्चित 'भरत तिवारी' का पोस्टर लगाकर जमकर हंगामा किया. युवक ने वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री के बड़े भाई और गौरिहार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written ByHarish GuptaEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 27, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:03 AM IST
'मेरा फर्जी एनकाउंटर कराने की साजिश'...SP ऑफिस पहुंचा युवक, राज्यमंत्री के भाई और पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Harish Gupta

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हरीश गुप्ता, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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