'मेरा फर्जी एनकाउंटर कराने की साजिश'...SP ऑफिस पहुंचा युवक, राज्यमंत्री के भाई और पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

राज्यमंत्री के भाई और पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

दरअसल, रवि अहिरवार नाम के एक युवक ने SP ऑफिस पहुंचकर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री और चंदला से विधायक दिलीप अहिरवार के बड़े भाई अशोक अहिरवार और गौरिहार थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. रवि अहिरवार का आरोप है कि उसके खिलाफ झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं और उसे मारने के लिए फर्जी एनकाउंटर की साजिश रची जा रही है. युवक ने दावा किया कि उसके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरों जैसे सबूत हैं, जिन्हें उन्होंने SP रजत सकलेचा को सौंप दिया है.