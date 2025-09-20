नवरात्रि में डोंगरगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, नौ दिन रुकेंगी ये 10 एक्सप्रेस ट्रेनें, देखें नाम
नवरात्रि में डोंगरगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, नौ दिन रुकेंगी ये 10 एक्सप्रेस ट्रेनें, देखें नाम

Dongargarh News: नवरात्रि में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर नौ दिनों तक विशेष ठहराव होगा. इससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 20, 2025, 01:39 PM IST
10 Express Trains Will Stop At Dongargarh: रेलवे प्रशासन ने नवरात्रि पर्व पर डोंगरगढ़ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों के ठहराव की व्यवस्था की है. 22 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक कुल 10 एक्सप्रेस ट्रेनें डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर दो मिनट के लिए रुकेंगी. यह व्यवस्था हर साल नवरात्रि के दौरान की जाती है ताकि देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को मां बम्लेश्वरी के दर्शन करने में कोई परेशानी न हो. इसके अलावा एक विशेष मेमू ट्रेन का संचालन किया जाएगा और दो मेमू ट्रेनों का विस्तार किया गया है.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला के बाद करोड़ों की टैक्स चोरी, GST सिंडिकेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

 

दरअसल नवरात्रि का पावन पर्व 22 सितंबर से शुरू हो रहा है. इस अवसर पर दूर-दूर से श्रद्धालु मां बम्लेश्वरी के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ आते हैं. इसी बीच रेलवे प्रशासन ने नवरात्रि के पावन पर्व को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सुविधा की घोषणा की है. 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कुल नौ दिनों के लिए 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर विशेष ठहराव होगा. इस कदम से नवरात्रि के दौरान मां बम्लेश्वरी देवी के दर्शन के लिए यहां आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी.

यह भी पढ़ें: अब रायपुर से राजिम तक का सफर होगा आसान, कल से शुरू होगी नई मेमू पैसेंजर ट्रेन सेवा

 

इन ट्रेनों में बिलासपुर-भगत की कोठी-बिलासपुर, बिलासपुर-बीकानेर-बिलासपुर, बिलासपुर-चेन्नई-बिलासपुर, बिलासपुर-पुणे-बिलासपुर और रायपुर-सिकंदराबाद-रायपुर एक्सप्रेस शामिल हैं. इन सभी ट्रेनों का डोंगरगढ़ स्टेशन पर दो मिनट का ठहराव होगा. इसके अलावा, रेलवे ने यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त व्यवस्था की है. इस दौरान स्थानीय यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए एक विशेष मेमू ट्रेन चलाई जाएगी.

डोंगरगढ़ में 2 मिनट रुकेंगी ये ट्रेनें

  • 20843 बिलासपुर-भगत की कोठी एक्सप्रेस- 21:56 बजे से 21:58 बजे तक
  • 20844 भगत की कोठी-बिलासपुर एक्सप्रेस-5:34 बजे से 5:36 बजे
  • 20845 बिलासपुर-बीकानेर एक्सप्रेस- 21:56 बजे से 21:58 बजे
  • 20846 बीकानेर-बिलासपुर एक्सप्रेस-5:34 बजे से 5:36 बजे
  • 12851 बिलासपुर-चेन्नई एक्सप्रेस-12:16 बजे से 12:18 बजे
  • 12852 चेन्नई-बिलासपुर एक्सप्रेस-10:17 बजे से 10:19 बजे
  • 12849 बिलासपुर-पुणे एक्सप्रेस-14:36 बजे से 14:38 बजे
  • 12850 पुणे-बिलासपुर एक्सप्रेस-11:58 बजे से 12:00 बजे
  • 12772 रायपुर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस-18:30 बजे से 18:32 बजे
  • 12771 सिकंदराबाद-रायपुर एक्सप्रेस- 10:44 बजे से 10:46 बजे

नवरात्रि में डोंगरगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी,9 दिन रुकेंगी ये 10 ट्रेनें
