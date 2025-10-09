Advertisement
झोलाछाप डॉक्टर ने फिर ली मासूम की जान! 12 साल की बच्ची की मौत से गांव में दहशत

Pendra Jhola Chhap Doctor: पेंड्रा जिले के सिलपहरी गांव में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से 12 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई. उल्टी-दस्त की शिकायत पर परिजन गांव में इलाज करने वाले झोलाछाप डॉक्टर भगवानदास के पास गए थे, लेकिन उसके इलाज से बच्ची की हालत लगातार बिगड़ती चली गई.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 09, 2025, 11:07 AM IST
झोलाछाप डॉक्टर ने फिर ली मासूम की जान!
Pendra Fake Doctor Case: छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले के सिलपहरी गांव में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से 12 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई. उल्टी-दस्त की शिकायत पर परिजन बच्ची का इलाज गांव में घूम-घूमकर इलाज करने वाले झोलाछाप डॉक्टर भगवानदास से करा रहे थे. इलाज के दौरान डॉक्टर ने लगातार गोलियां, इंजेक्शन और बोतलें चढ़ाईं, लेकिन बच्ची की हालत सुधारने के बजाय और बिगड़ती चली गई.

जब बच्ची की तबीयत गंभीर हो गई और डॉक्टर को अंदेशा हुआ कि बच्ची की मौत हो सकती है, तो उसने परिजनों को उसे जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी. परिजन देर शाम बच्ची को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया. परिजनों के बयान के बाद जब झोलाछाप डॉक्टर द्वारा इलाज की बात सामने आई, तो अस्पताल प्रबंधन ने पेंड्रा पुलिस को इसकी सूचना दी.

बच्ची को उल्टी-दस्त हुई
वहीं जिला अस्पताल की डॉक्टर नीलिमा कंवर ने बताया कि बच्ची को अत्यधिक उल्टी-दस्त हुआ था, जिससे शरीर में पानी की कमी होती चली गई. उसे समय पर सही इलाज नहीं मिला और डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी मौत हो गई. वहीं परिजनों का कहना है कि वे सुबह से भगवानदास के पास इलाज करा रहे थे, लेकिन हालत बिगड़ती चली गई और अस्पताल पहुंचते ही बच्ची ने दम तोड़ दिया.

पहले भी आ चुके मामले 
गौरतलब है कि जिले में झोलाछाप डॉक्टरों का बड़ा जाल फैला हुआ है. इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तक इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है. ग्रामीण इलाकों में ऐसे फर्जी डॉक्टर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और प्रशासन अब तक इस पर सख्त कदम नहीं उठा पाया है. (रिपोर्टः दुर्गेश बिसेन, पेंड्रा)

