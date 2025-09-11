छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को करारा झटका, 16 हार्डकोर कमांडरों का सरेंडर, किया अहम खुलासा

16 Naxali Surrender: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को फिर करारा झटका लगा है. क्योंकि नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में एक साथ 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. जिसे नारायणपुर पुलिस के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है, लगातार दबाव और सरकार की पुनर्वास नीति का असर यह रहा कि नक्सली अब लगातार हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं. नारायणपुर एसपी रोबिनसन गुड़िया के समक्ष सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया, बता दें कि आत्मसमर्पण करने वालों में जनताना सरकार सदस्य, पंचायत मिलिशिया डिप्टी कमांडर, पंचायत सरकार सदस्य, न्याय शाखा अध्यक्ष जैसे उच्च पदस्थ नक्सली शामिल हैं, ये सभी नक्सली लंका, डूंगा और आसपास के घने जंगलों से संबंध रखते हैं, जो लंबे समय से नक्सली गतिविधियों के केंद्र माने जाते रहे हैं. जिन्होंने कई अहम खुलासे भी किए हैं.

शोषण प्रताड़ना से तंग थे

सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने पुलिस को पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, उन्होंने बताया कि शीर्ष माओवादी नेता ही आदिवासियों के असली शोषक हैं. 'जल-जंगल-जमीन' की रक्षा और न्याय दिलाने के नाम पर स्थानीय युवाओं को खतरनाक कामों में झोंका जाता है, जैसे राशन और हथियार ढोना, आईईडी लगाना और सुरक्षा बलों पर हमले करना ही काम करवाते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि महिला नक्सलियों के साथ मानसिक और शारीरिक शोषण आम बात है, जबकि बड़े नेता सुरक्षित बंकरों में ऐशोआराम की जिंदगी बिताते हैं. इसलिए इन नक्सलियों ने भी हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है. जो एक बड़ी सफलता मानी जा रही है.

पुनर्वास नीति का असर

छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से चलाई जा रही नक्सल उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति के तहत, सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि के चेक दिए गए, साथ ही, उन्हें सुरक्षित, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए शासकीय योजनाओं और पुनर्वास कार्यक्रमों का लाभ भी प्रदान किया जाएगा. बता दें कि छत्तीसगढ़ में पुनर्वास नीति का असर दिख रहा है, जहां नक्सली बंदूक का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं.

साल 2025 की शुरुआत से अब तक कुल 164 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जो यह दर्शाता है कि नक्सलवाद अब कमजोर होता जा रहा है और स्थानीय समुदाय शांति और विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं.

नारायणपुर से हेमंत संचेती की रिपोर्ट

