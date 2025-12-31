बस्तर में नक्सल ढांचा ध्वस्त: 2025 में 256 नक्सली ढेर, 1560 का सरेंडर, 2026 होगा अहम

Chhattisgarh News: देश में माओवादियों का रेड कॉरिडोर के रूप में लंबे अरसे तक पहचान रखने वाले बस्तर में अब माओवादियों का संगठनात्मक ढांचा खत्म हो चुका है. लगातार माओवादियों के मारे जाने और बड़ी संख्या में नक्सलियों के सरेंडर करने से अब बस्तर में गिनती के ही केडर बचे हैं. छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्में के लिए तेजी से बढ़ रहे सुरक्षाबलों के लिए 2025 अहम साबित हुआ है. साल 2025 में बस्तर संभाग में नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है. क्योंकि बड़ी संख्या में न केवल नक्सलियों ने सरेंडर किया है, बल्कि कई बड़े कमांडर एनकाउंटर में ढेर भी हुए हैं.

256 का एनकाउंटर 1560 का सरेंडर

2025 के आंकड़ों के मुताबिक 99 अलग-अलग मुठभेड़ में फोर्स ने 256 माओवादियों को ढेर किया है, जबकि 1560 नक्सली मुख्याधारा में लौटे हैं. इसके अलावा बस्तर के साथ-साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी माओवादियों के सरेंडर का सिलसिला सालभर चलता रहा है. लेकिन माओवादी संगठन को सबसे बड़ा नुकसान बस्तर में ही झेलना पड़ा माओवादी संगठन के पोलित ब्यूरो महासचिव बसवराजू को मई महीने में फोर्स ने ढेर कर दिया था, वहीं माड़ क्षेत्र में ही फोर्स ने केंद्रीय समिति सदस्य कोसा दादा और राजू दादा को मार गिराया था, जबकि उससे पहले चलपति को ढेर किया गया था.

हिड़मा भी ढेर

इसी तरह बीजापुर में फोर्स ने केंद्रीय समिति सदस्य सुधाकर को ढेर किया, इसके साथ ही दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के 6 सदस्य भी मारे गए इनमें रेणुका, सुधीर, नवीन शामिल है. वहीं बस्तर में नक्सली कमांडर हिड़मा सबसे बड़ा टारगेट थे, जिसे इस साल ढेर किया गया है. हालांकि उसे आंध्रप्रदेश में ढेर किया गया था, लेकिन यह बस्तर में नक्सलवाद पर सबसे बड़ा प्रहार था. क्योंकि हिड़मा सुरक्षाबलों और पुलिस की लिस्ट में सबसे टॉप पर था, उसी तलाश लंबे समय से की जा रही थी. लेकिन आखिरकार सुरक्षाबलों ने उसे इस साल ढेर कर दिया था.

बड़े कमांडरों ने सरेंडर भी किया

एक तरफ बड़े कमांडर एनकाउंटर में मारे गए तो कुछ ने सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर सरेंडर भी किया है. पूना मारगेम योजना के तहत केंद्रीय समिति सदस्य रूपेश, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य रणिता, वेंकटेश, राजमन मंडावी और राजू सलाम ने मुख्य धारा में बस्तर में वापसी की है. रिकॉर्ड 1560 नक्सलियों के मुख्यधारा में लौटने से बस्तर में नक्सलियों के कई डिवीजन समाप्त हो चुके हैं. वहीं बड़े केडर के माओवादियों के साथ छोड़ने से नक्सल संगठन उभर नहीं पा रहा, जिसके चलते खाली हुए पदों में नई नियुक्तियां भी माओवादी संगठन नहीं कर पा रहा है.

2026 होगा अहम

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 नक्सलियों के खात्मे की डेटलाइन जारी की है. वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता का भी यही कहना है कि 2026 में सुरक्षाबलों के ऑपरेशन और तेज होंगे. क्योंकि बस्तर में नक्सली पूरी तरह से कमजोर और बेकफुट पर नजर आ रहे हैं. ऐसे में उनके सामने सरेंडर ही सबसे आसान रास्ता बच रहा है, जबकि जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, उनका ढेर होना भी निश्चित है. क्योंकि छत्तीसगढ़ के साथ-साथ पड़ौसी राज्यों में भी कार्रवाई तेज हो चुकी हैं. बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने भी नए साल की शुरुआत से पहले नक्सलियों से यही अपील की है कि वह सरेंडर करके मुख्यधारा में लौटे.

