छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना लॉन्च, अब शहर बनेंगे मॉडर्न, 13 नगर निगमों में 429 करोड़ के 26 काम को मिली मंजूरी

Mukhyamantri Nagarotthan Yojana: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना शुरू की गई है. इस योजना का मकसद शहरी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, नागरिक सुविधाओं को बढ़ाना और शहरी निकायों को विकास के काम के लिए ज़रूरी संसाधन देना है. पहले फेज़ में कुल 14 नगर निगमों को शामिल किया गया है, जिनमें से 13 नगर निगमों में 26 प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी मिल गई है. इसके लिए ₹429.45 करोड़ की बड़ी रकम मंज़ूर की गई है, जिससे सड़कें, पानी की सप्लाई, ड्रेनेज, स्ट्रीटलाइट, पब्लिक सुविधाएं और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा.
दरअसल, छत्तीसगढ़ राज्य ने नगरीय क्षेत्रों के अधोसंरचना विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना की शुरुआत की है. यह योजना पहले चरण में प्रदेश के 14 नगर निगमों में लागू की जाएगी, जिसका फोकस बड़े विकास प्रोजेक्ट्स को गति देना है.प्रारंभिक चरण में, 13 नगर निगमों के 26 महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कुल ₹429 करोड़ 45 लाख की राशि स्वीकृत की गई है, जो राज्य में नगरीय सुविधाओं को बेहतर बनाने में सहायक होगी. वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के निरंतर कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार ने ₹500 करोड़ का विशाल बजट प्रावधान रखा है.
13 नगर निगमों में 429 करोड़ के 26 काम मंजूर
योजना के तहत विभिन्न नगर निगमों को उनकी आवश्यकतानुसार फंड आवंटित किया गया है. रायपुर नगर निगम को विकास कार्यों के लिए सर्वाधिक ₹91 करोड़ की राशि मिली है. इसके बाद रायगढ़ को भी एक बड़ी राशि, करीब ₹65 करोड़ स्वीकृत की गई है, जबकि अंबिकापुर को करीब ₹14 करोड़ का आवंटन हुआ है. दुर्ग को सबसे कम, करीब ₹10 करोड़ की राशि मिली है.योजना के पारदर्शी और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टीमों का गठन किया गया है, जो स्वीकृत कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा करेंगी और प्रगति पर निगरानी रखेंगी.