Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3074161
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

छत्तीसगढ़ में 29 नक्सलियों ने किया सरेंडर, सुकमा जिले में बड़ी सफलता, खत्म हो रही कमेटियां

29 Naxalites Surrender: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का फिर बड़ा सरेंडर हुआ है, सुकमा जिले में 29 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए, जो पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 14, 2026, 02:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुकमा में 29 नक्सलियों ने किया सरेंडर
सुकमा में 29 नक्सलियों ने किया सरेंडर

Chhattisgarh Naxalites Surrender: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान की सफलता लगातार दिख रही है. इस अभियान के तहत सुकमा जिले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. जहां सुरक्षा बलों के लगातार बढ़ते दबाव और प्रभावी रणनीति के चलते 29 पुरुष नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. सभी ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए और मुख्य धारा में लौट आए हैं. सुकमा जिले में इससे पहले भी बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, जिससे यह बात अब साफ हो रही है कि सुकमा जो कभी सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिला माना जाता था, वहां भी अब धीरे-धीरे नक्सली मुख्यधारा में लौटना शुरू कर चुके हैं. 

सुकमा में हुआ सरेंडर

बताया जा रहा है कि सुकमा जिले के गोगुंडा कैंप की स्थापना के बाद इलाके में सुरक्षा बलों की सक्रिय मौजूदगी बढ़ी है. जिससे नक्सलियों की गतिविधियां सीमित होती जा रही है.  लगातार सर्च ऑपरेशन, एरिया डॉमिनेशन और दबाव की रणनीति से प्रभावित होकर नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ते हुए मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया. आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों ने सुकमा एसपी किरण चव्हाण के समक्ष सरेंडर किया. सभी अपने साथ हथियार भी लेकर पहुंचे थे, जहां नक्सलियों ने अपने हथियार भी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः इंस्टा-फेसबुक पर धड़ाधड़ लाइक और शेयर किया, अकाउंट हो गया खाली, ठगों ने बिछाया जाल

नक्सली कमेटियां हो रही खत्म 

इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सरकार की पुनर्वास नीति की जानकारी भी दी गई, जिससे नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस सरेंडर के बाद केरलपाल एरिया कमेटी अब नक्सल-मुक्त होने के अंतिम चरण में पहुंच गई है, जो सुकमा जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में भी नक्सल विरोधी अभियान इसी तरह लगातार जारी रहेगा, ताकि क्षेत्र में स्थायी शांति, विकास और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. 

31 मार्च 2026 है डेटलाइन 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने की डेटलाइन 31 मार्च 2026 तय की है. ऐसे में सुरक्षाबलों की तरफ से इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है. बस्तर संभाग के कई जिलों में नक्सलवाद अब आखिरी चरण में पहुंच गया है, नक्सलियों के खिलाफ बस्तर में लगातार अभियान चल रहा है. 

ये भी पढ़ेंः CG कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव, ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी, ये फॉर्मूला तैयार 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

29 naxalites surrenderchhattisgarh naxalites surrender

Trending news

bhopal news
बोर्ड परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों को अब जेल की सजा, MP बोर्ड का सख्त निर्देश
bhopal news
'SC-ST विधायकों की हालत कुत्तों जैसी...', कांग्रेस MLA के फिर बिगड़े बोल
digvijaya singh
राहुल का विजन... तो इस वजह से राज्यसभा नहीं जाएंगे दिग्विजय सिंह, क्यों हट रहे पीछे?
raipur news
महादेव सट्टा ऐप: दुबई से भारत तक एक्शन...ED ने अटैच की ₹21.45 करोड़ की प्रॉपर्टी
balod news
एक्शन मोड में डिप्टी CM, खुद ही सीढ़ी से चढ़ गए पुल का जायजा लेने, फिर लगाई क्लास
raipur news
इंस्टा-फेसबुक पर धड़ाधड़ लाइक और शेयर किया, अकाउंट हो गया खाली, ठगों ने बिछाया जाल
indore news
इंदौर से रीवा जा रही बस में चलते-चलते लगी भयानक आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान
mp news
MP में वर्दी के साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल, थानों में लगीं सेनेटरी नैपकिन मशीनें
chhatarpur news
बागेश्वर धाम में खुलेगा गुरुकुल, मिलेगी सनातनी शिक्षा, बनारस से आएंगे विद्वान शिक्षक
chhattisgarh news
कस्टम मिलिंग घोटाला: अनवर ढेबर और पूर्व IAS अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से मिली जमानत