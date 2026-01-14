छत्तीसगढ़ में 29 नक्सलियों ने किया सरेंडर, सुकमा जिले में बड़ी सफलता, खत्म हो रही कमेटियां

Chhattisgarh Naxalites Surrender: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान की सफलता लगातार दिख रही है. इस अभियान के तहत सुकमा जिले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. जहां सुरक्षा बलों के लगातार बढ़ते दबाव और प्रभावी रणनीति के चलते 29 पुरुष नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. सभी ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए और मुख्य धारा में लौट आए हैं. सुकमा जिले में इससे पहले भी बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, जिससे यह बात अब साफ हो रही है कि सुकमा जो कभी सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिला माना जाता था, वहां भी अब धीरे-धीरे नक्सली मुख्यधारा में लौटना शुरू कर चुके हैं.

सुकमा में हुआ सरेंडर

बताया जा रहा है कि सुकमा जिले के गोगुंडा कैंप की स्थापना के बाद इलाके में सुरक्षा बलों की सक्रिय मौजूदगी बढ़ी है. जिससे नक्सलियों की गतिविधियां सीमित होती जा रही है. लगातार सर्च ऑपरेशन, एरिया डॉमिनेशन और दबाव की रणनीति से प्रभावित होकर नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ते हुए मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया. आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों ने सुकमा एसपी किरण चव्हाण के समक्ष सरेंडर किया. सभी अपने साथ हथियार भी लेकर पहुंचे थे, जहां नक्सलियों ने अपने हथियार भी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः इंस्टा-फेसबुक पर धड़ाधड़ लाइक और शेयर किया, अकाउंट हो गया खाली, ठगों ने बिछाया जाल

नक्सली कमेटियां हो रही खत्म

इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सरकार की पुनर्वास नीति की जानकारी भी दी गई, जिससे नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस सरेंडर के बाद केरलपाल एरिया कमेटी अब नक्सल-मुक्त होने के अंतिम चरण में पहुंच गई है, जो सुकमा जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में भी नक्सल विरोधी अभियान इसी तरह लगातार जारी रहेगा, ताकि क्षेत्र में स्थायी शांति, विकास और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

31 मार्च 2026 है डेटलाइन

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने की डेटलाइन 31 मार्च 2026 तय की है. ऐसे में सुरक्षाबलों की तरफ से इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है. बस्तर संभाग के कई जिलों में नक्सलवाद अब आखिरी चरण में पहुंच गया है, नक्सलियों के खिलाफ बस्तर में लगातार अभियान चल रहा है.

ये भी पढ़ेंः CG कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव, ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी, ये फॉर्मूला तैयार

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!