महतारी वंदन योजना लाभार्थियों के लिए बुरी खबर, इन महिलाओं को अब नहीं जारी होंगे पैसे; कहीं आप भी तो नहीं कर रही थी ये गलती?

Mahtari Vandan Yojana Latest Update: छ्त्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना का लाभ ले रही महिलाओं को अब सतर्क होने की जरूरत है. साय सरकार के महिला एंव बाल विकास विभाग की तरफ से बस्तर की 3500 महिलाओं के नाम काट दिए गए हैं. ऐसे में इन महिलाओं को महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त जारी नहीं की जाएगी. पिछले महीने करीब 69,15,994 महिलाओं के खाते में डीबीटी मोड पर 1 हजार रुपए जारी किए गए थे. ऐसे में इस बार ये आंकड़ा कम हो जाएगा.

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा महतारी वंदन का लाभ

छत्तीसगढ़ में आज लाखों महिलाएं महतारी वंदन योजना का लाभ लेती हैं. हर महीने योजना के जरिए मिलने वाली किश्त से लाखों महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर भी हुई हैं. हालांकि कुछ नाम ऐसे भी सामने आए हैं जो योजना का गलत तरीके से फायदा उठा रही थी. बस्तर की ऐसी 3500 महिलाओं के नाम योजना से काट दिए गए हैं.

कहीं आपका नाम भी तो नहीं कट गया

योजना से नाम काटे जाने की बड़ी वजह है अनियमितता. ऐसी कई महिलाएं हैं जो सरकारी सेवाओं का लाभ लेते हुए सरकारी योजना का भी लाभ ले रही हैं जो कि योजना के पात्रता के खिलाफ है. साथ ही वे महिला जिसकी मृत्यु हो गई है उनके नाम भी हटा दिए गए हैं. विभाग का कहना है कि कई मामलों में मृत्यु की जानकारी देर से मिलने के कारण राशि जारी हो गई थी, ऐसे में 1 हजार 923 हितग्राही से अब रिकवरी किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

महतारी वंदन योजना रजिस्ट्रेशन कब से होगा

जब महिला बाल विकास अधिकारी, मनोज सिन्हा से ये सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि बस्तर जिला छोड़ कर कई नक्सली प्रभावित ग्राम स्तर पर दोबारो आवेदन की प्रक्रिया चालू की गई थी. इस दौरान कई ग्रामिण महिलाओं ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया. बाकी क्षेत्रों में आवेदन प्रक्रिया कब से चालू होगी इसकी कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. बस्तर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.