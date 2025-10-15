लापरवाही की हद! 10-20 किलो नहीं 500 क्विंटल फफूंद लगे चावल गरीबों में बांटने की थी तैयारी; दुकानदार की पड़ी नजर फिर..

Bastar News: बस्तर जिले में पीडीएस (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) के तहत गरीबों को मिलने वाले सरकारी चावल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. इस मामले के बाद से पीडीएस पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. गरीबों के साथ हुए अनदेखी ने इस मामले को सुर्खियों में बनाए रखा है. दरअसल जिले की 10 पीडीएस दुकानों में फफूंद लगा चावल वितरण के लिए पहुंच गया. हैरानी की बात ये है कि 10-20 किलो नहीं बल्कि 500 क्विंटल फंफूद लगा चावल वितरण के लिए भेजा गया था.

10 दुकानों में पहुंचा फफूंद लगा चावल

पीडीएस दुकानें जहां गरीबों को उनके हक का राशन वितरण किया जाता है वहां से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे. बस्तर जिले के 10 पीडीएस दुकानों पर पहुंची फफूंद लगी चावल ने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या गरीबों के हित में कार्य इस तरह किया जाता है. 10 -20 किलो चावल खराब निकलते तो फिर भी कोई बात नहीं होती लेकिन 500 क्विंटल फंफूद लगे चावल बड़ी संख्या है.

चावलों को वापस उठवाया गया

राशन वितरण करने वाले दुकानदारों की आपत्ति के बाद खाद्य विभाग ने इसकी जानकारी नागरिक आपूर्ति निगम को दी. जानकारी के बाद संबंधित विभाग ने फफूंद लगे चावल को वापस दुकानों से उठवा लिया. जिन-जिन पीडीएस दुकानों पर फफूंड लगे चावल पहुंचे थे वहां से चावल निरिक्षण के बाद उठवाए गए हैं.

विभाग ने मानी लापरवाही

वहीं तूल पकड़े इस मामले के बाद से नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों ने माना है कि फफूंद लगा चावल पीडीएस दुकानों तक पहुंचा है , गोडाउन में रख रखाव नहीं होने की वजह से चावल में मामूली तौर पर फफूंद लगने की बात अधिकारियों ने कबूल की है. वहीं चावल वापस लेने के बाद दुकानों में अस्योरेंस सर्टिफिकेट भी जारी किया गया. लेकिन पीडीएस सिस्टम में यह लापरवाही कई सवाल जरूर खड़े कर रही है, तकरीबन 10 पीडीएस दुकानों में 500 क्विंटल फंफूद लगा चावल आखिर कैसे पहुंचा इसकी जांच होनी चाहिए. रिपोर्ट: सुशील कुमार बक्सला, बस्तर

