Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2963412
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

लापरवाही की हद! 10-20 किलो नहीं 500 क्विंटल फफूंद लगे चावल गरीबों में बांटने की थी तैयारी; दुकानदार की पड़ी नजर फिर..

CG News: बस्तर जिले में पीडीएस (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) के तहत गरीबों को मिलने वाले सरकारी चावल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. यहां 10 दुकानों में 500 क्विंटल फंफूद लगा चावल वितरण के लिए भेजा गया. 

|Last Updated: Oct 15, 2025, 10:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

bastar news
bastar news

Bastar News: बस्तर जिले में पीडीएस (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) के तहत गरीबों को मिलने वाले सरकारी चावल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. इस मामले के बाद से पीडीएस पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. गरीबों के साथ हुए अनदेखी ने इस मामले को सुर्खियों में बनाए रखा है. दरअसल जिले की 10 पीडीएस दुकानों में फफूंद लगा चावल वितरण के लिए पहुंच गया. हैरानी की बात ये है कि 10-20 किलो नहीं बल्कि 500 क्विंटल फंफूद लगा चावल वितरण के लिए भेजा गया था. 

10 दुकानों में पहुंचा फफूंद लगा चावल
पीडीएस दुकानें जहां गरीबों को उनके हक का राशन वितरण किया जाता है वहां से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे. बस्तर जिले के 10 पीडीएस दुकानों पर पहुंची फफूंद लगी चावल ने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या गरीबों के हित में कार्य इस तरह किया जाता है. 10 -20 किलो चावल खराब निकलते तो फिर भी कोई बात नहीं होती लेकिन 500 क्विंटल फंफूद लगे चावल बड़ी संख्या है. 

चावलों को वापस उठवाया गया
राशन वितरण करने वाले दुकानदारों की आपत्ति के बाद खाद्य विभाग ने इसकी जानकारी नागरिक आपूर्ति निगम को दी. जानकारी के बाद संबंधित विभाग ने फफूंद लगे चावल को वापस दुकानों से उठवा लिया. जिन-जिन पीडीएस दुकानों पर फफूंड लगे चावल पहुंचे थे वहां से चावल निरिक्षण के बाद उठवाए गए हैं.  

Add Zee News as a Preferred Source

विभाग ने मानी लापरवाही
वहीं तूल पकड़े इस मामले के बाद से नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों ने माना है कि फफूंद लगा चावल पीडीएस दुकानों तक पहुंचा है , गोडाउन में रख रखाव नहीं होने की वजह से चावल में मामूली तौर पर फफूंद लगने की बात अधिकारियों ने कबूल की है. वहीं चावल वापस लेने के बाद दुकानों में अस्योरेंस सर्टिफिकेट भी जारी किया गया. लेकिन पीडीएस सिस्टम में यह लापरवाही कई सवाल जरूर खड़े कर रही है, तकरीबन 10 पीडीएस दुकानों में 500 क्विंटल फंफूद लगा चावल आखिर कैसे पहुंचा इसकी जांच होनी चाहिए. रिपोर्ट: सुशील कुमार बक्सला, बस्तर

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi.  मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

bastar news hindi

Trending news

chhattisgarh news
मौत बनकर घर आया दामाद! ससुर को खाट से बांधकर बम से उड़ाया, धमाके में घर हुआ तहस-नहस
mp news
भोपाल गैस त्रासदी की नई राख पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार के कदमों को बताया अपर्याप्त
MP Crime News
पहले देसी कट्टे से वार, फिर धारदार हथियार से काटी गर्दन...अवैध संबंध के शक में हत्या
ujjain news
उज्जैन में इन चीजों पर अगले 2 महीने तक बैन, कलेक्टर ने जारी किए आदेश; देखें लिस्ट
mp news
'संस्कार के ठेकेदार' निकले निजता के चोर, कपड़े बदलते समय छात्राओं के बनाए वीडियो
chhattisgarh news
CG-PSC घोटाला: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, जताई कड़ी नाराजगी
Raman Singh
गरीबों का मुफ्त इलाज करने वाले डॉक्टर, ऐसे हुई राजनीति में एंट्री; फिर 15 साल रहे CM
MP Today Live
MP Today Live: ग्वालियर में लोकायुक्त का छापा; CM मोहन यादव आज जाएंगे ओरछा
gwalior news
ग्वालियर में स्कूल बंद, 4 हजार जवान तैनात, 36 जगह नाकाबंदी… कड़े पहरे में पूरा शहर
indore news
इंदौर में जाम से बचें! बदलेगा ट्रैफिक प्लान, राजवाड़ा में गाड़ियों की नो-एंट्री