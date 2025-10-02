Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2944452
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

फिर इंसानियत शर्मसार! अकेली महिला देख 7 हैवानों ने किया गैंगरेप; पुलिस ने सड़कों पर निकाला जुलूस

Janjgir Champa Gangrape Case: छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में गैंगरेप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों का पूरे शहर में जुलूस भी निकाला. इसके बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 02, 2025, 08:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जांजगीर चांपा में गैंगरेप
जांजगीर चांपा में गैंगरेप

Janjgir Champa Crime News: जांजगीर चांपा गैंगरेप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बता दें कि पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का जुलूस भी निकाला. इसके बाद पुलिस ने सातों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. एसडीओपी से मिली जानकारी के मुताबिक, 28-29 सितंबर की रात को लगभग 1.30 बजे से 2 बजे के बीच चांपा इलाके के रहने वाले कुछ अज्ञात लड़कों ने महिला को घर छोड़ने के बहाने मोटर साइकिल से सुनसान इलाके में ले जाकर बारी-बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया. इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. 

वहीं महिला ने चांपा थाने में जाकर शिकायद दर्ज कराई. उसके बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू गई. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे की जांच की, तो जिसमें 7 मोटर साइकिल पर 7 युवक नजर आ रहे हैं. वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने सातों युवकों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इन सातों आरोपियों में प्रदीप मनहर (19 साल), शिवम बंजारे (19 साल), कृष्ण खूंटे (19 साल), अनिल महिलांगे (19 साल), सूरज टंडन (19 साल), दीपेश कुमार कुर्रे (19 साल), शानू मीरझा (19 साल), सभी आरोपी चांपा के वार्ड नंबर 14, 13 और घोघरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं. 

आरोपियों का जुलूस भी निकाला
सभी सातों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछता की, तो आरोपियों ने बताया कि सभी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के बाद लौट रहे थे. इस दौरान अकेली महिला होने का फायदा उठाकर उसे मोटर साइकिल पर बैठाकर पौनी पसारी बाजार वाले चबूतरा में लेजाकर सामूहिक दुष्कर्म किया. सभी आरोपियों ने यह आरोप भी कबूल किए. वहीं पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर सातों आरोपियों पर बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. बता दें कि आरोपियों को सख्त देने के लिए पुलिस ने पूरे शहर में जुलूस भी निकाला था. एसपी ने कहा कि जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. (रिपोर्टः जितेंद्र कंवर, जांजगीर)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "जांजगीर चांपा" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

crime newsjanjgir champa news

Trending news

crime news
अकेली महिला देख 7 हैवानों ने किया गैंगरेप; पुलिस ने सड़कों पर निकाला जुलूस
mp news
चंबल ऑनर किलिंग कांड में बड़ा मोड़! जल्द सामने आएगा हत्याकांड का पूरा सच
chhattisgarh news
4 अक्टूबर को बस्तर आएंगे अमित शाह, दशहरा महोत्सव में शामिल होंगे गृहमंत्री, जानिए
mp news
भोपाल में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने परिवार को रौंदा, पति-पत्नी और बेटे की मौत
mp news
दशहरे पर जलेगी बीमा कंपनी का रावण, सीहोर के किसानों ने खराब सोयाबीन से बनाया पुतला
mp news
पंडाल में नाचने से रोका तो बौखलाई बहू, पति और बेटे के साथ ससुर को उतारा मौत के घाट
Cough Syrup
अपने बच्चे को तो नहीं दे रहे ये 2 कफ सिरप, 6 बच्चों की मौत के बाद रोकी गई बिक्री
mp news
रावण दहन को लेकर आर-पार, ब्राह्मण समाज ने जताया विरोध, पुतले के सामने फोड़ी मटकियां
mp news
इंजीनियर युवती ने किया सुसाइड, माता-पिता से कहती थी: देवता मुझे बुलाते हैं, जाना है
Latest Ratlam News
बच्ची के बिस्किट पैकेट से निकली पाकिस्तान की ये 'चीज'; आखिर MP में कौन कर रहा साजिश?
;