फिर इंसानियत शर्मसार! अकेली महिला देख 7 हैवानों ने किया गैंगरेप; पुलिस ने सड़कों पर निकाला जुलूस

Janjgir Champa Crime News: जांजगीर चांपा गैंगरेप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बता दें कि पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का जुलूस भी निकाला. इसके बाद पुलिस ने सातों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. एसडीओपी से मिली जानकारी के मुताबिक, 28-29 सितंबर की रात को लगभग 1.30 बजे से 2 बजे के बीच चांपा इलाके के रहने वाले कुछ अज्ञात लड़कों ने महिला को घर छोड़ने के बहाने मोटर साइकिल से सुनसान इलाके में ले जाकर बारी-बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया. इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए.

वहीं महिला ने चांपा थाने में जाकर शिकायद दर्ज कराई. उसके बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू गई. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे की जांच की, तो जिसमें 7 मोटर साइकिल पर 7 युवक नजर आ रहे हैं. वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने सातों युवकों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इन सातों आरोपियों में प्रदीप मनहर (19 साल), शिवम बंजारे (19 साल), कृष्ण खूंटे (19 साल), अनिल महिलांगे (19 साल), सूरज टंडन (19 साल), दीपेश कुमार कुर्रे (19 साल), शानू मीरझा (19 साल), सभी आरोपी चांपा के वार्ड नंबर 14, 13 और घोघरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

आरोपियों का जुलूस भी निकाला

सभी सातों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछता की, तो आरोपियों ने बताया कि सभी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के बाद लौट रहे थे. इस दौरान अकेली महिला होने का फायदा उठाकर उसे मोटर साइकिल पर बैठाकर पौनी पसारी बाजार वाले चबूतरा में लेजाकर सामूहिक दुष्कर्म किया. सभी आरोपियों ने यह आरोप भी कबूल किए. वहीं पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर सातों आरोपियों पर बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. बता दें कि आरोपियों को सख्त देने के लिए पुलिस ने पूरे शहर में जुलूस भी निकाला था. एसपी ने कहा कि जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. (रिपोर्टः जितेंद्र कंवर, जांजगीर)

