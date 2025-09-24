बस्तर में नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता, 71 नक्सलियों ने किया सरेंडर, लाखों का था इनाम

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का संगठन अब धीरे-धीरे टूट रहा है, क्योंकि अब तेजी से नक्सली मुख्यधारा में लौटने लगे हैं, बुधवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में आने वाले दंतेवाड़ा जिले में एक साथ 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें महिला नक्सली भी शामिल हैं, बताया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर नक्सली इनामी थे, जिन पर कुल 64 लाख का इनाम था. इसके अलावा छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर पर भी पखांजूर में 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिनमें कई हार्डकोर कमांडर थे जो बड़ी वारदातों में भी शामिल रहे हैं, ऐसे में नक्सल मोर्चे पर इसे बड़ी सफलता माना जा रहा है.

दंतेवाड़ा में 71 का सरेंडर

बस्तर संभाग में चलाए जा रहे 'पूना मारगेम' यानि पुनर्वास से पुनर्जीवन और 'लोन वर्राटू' यानि घर वापस आइए अभियान का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. बुधवार को इन अभियानों से प्रभावित होकर दंतेवाड़ा जिलें में कुल 71 नक्सलियों ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 21 महिलाएं और 50 पुरुष नक्सली शामिल हैं, जिनमें 30 ईनामी नक्सली भी रहे, जिन पर कुल 64 लाख रुपये का इनाम घोषित था. इन सभी ने मुख्यधारा में लौटने के लिए पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है.

बड़े नाम भी शामिल

बताया जा रहा है कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों में कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं. आत्मसमर्पण करने वालों में 8 लाख का इनामी बामन मड़कम और 5 लाख की इनामी महिला नक्सली सोमली कवासी, रोहनी बारसे, कविता माड़वी जैसे कुख्यात नक्सली शामिल हैं. जो पिछले कुछ सालों में कई बड़ी नक्सली वारदातों में शामिल रह चुके हैं. जिला पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से मिल कर चलाए जा रहे प्रयासों और लोन वर्राटू अभियान के तहत नक्सलियों को लगातार मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है, आत्मसमर्पण करने वालों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत 50 हजार रुपये नकद सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण, रोजगार के अवसर और सामाजिक पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.

6 हार्डकोर नक्सलियों का भी सरेंडर

इसके अलावा पखांजूर में भी 6 खूंखार नक्सलियों ने सरेंडर किया है, यह सरेंडर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर हुआ है. महाराष्ट्र के गढ़चिरोली की डीजीपी रश्मि शुक्ला के सामने सभी ने सरेंडर किया है. इन नक्सलियों पर भी लाखों रुपए का इनाम था. ये सभी नक्सली छतीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर सक्रिए थे, जो कई बड़ी वारदातों में शामिल थे, ऐसे में इनका सरेंडर करना भी बड़ी सफलता माना जा रहा है.

छत्तीसगढ़ में सफलता

छत्तीसगढ़ में पिछले 19 महीनों में दंतेवाड़ा जिले में ही 129 इनामी समेत 461 से अधिक नक्सली हथियार डाल चुके हैं, वहीं लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 1113 नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने लगे हैं. ऐसे में बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में यह बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ सुरक्षाबलों के ऑपरेशनों से भी नक्सलियों की कमर टूटी है, जबकि दूसरी तरफ सरकारी योजनाओं लाभ भी दिख रहा है.

