जिस सांप को देखने से डर जाते हैं लोग, उसे 9 माह की मासूम ने खिलौना समझ चबा लिया, फिर...

Jagdalpur News: करैत सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक माना जाता है, जिसे देखते ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि करैत सांप का जहर तेजी से असर करता है ऐसे में अगर यह सांप किसी को डस लेता है तो कई बार इंसान की जान तक चली जाती है. लेकिन छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि यहां एक 9 माह की मासूम बच्ची ने करैत सांप को खिलौना समझकर चबा लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह थोड़ा सोचने वाला है, क्योंकि बच्ची को कुछ नहीं हुआ लेकिन करैत सांप की मौत हो गई, बच्ची पूरी तरह से सुरक्षित है.

जगदलपुर के कोयेनार का मामला

यह घटना जगदलपुर जिले के कोयेनार गांव की बताई जा रही है, जहां 13 अगस्त के दिन दीपिका नाम की महिला अपनी 9 माह की मासूम बच्ची मानवी के साथ घर में अकेली थी, क्योंकि घर के बाकि लोग खेत पर काम करने के लिए गए थे. दीपिका की तबियत खराब थी ऐसे में उसने बच्ची के कमरे में खेलने के लिए छोड़ दिया और खुद आराम करने लगी. बच्ची खेलते-खेलते दरवाजे के पास पहुंच गई. जहां जहरीला करैत सांप बैठा हुआ था. मानवी ने सांप को खिलौना समझकर पकड़ लिया और उसे चबाना शुरू कर दिया. बच्ची के दांतों की धार इतनी तेज थी कि सांप को घहरे घांव हो गए और उसने दम तोड़ दिया.

दीपिका ने जैसे ही बच्ची को सांप को चबाते हुए देखा तो तुरंत उसने बच्ची को उठाया और परिजनों को मामले की जानकारी दी. जिसके बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया. यहां डॉक्टरों ने बच्ची का चेकअप किया और करीब 24 घंटे तक उसे अस्पताल में अपनी निगरानी में रखा. लेकिन इस दौरान मानवी को कुछ नहीं हुआ जबकि उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी नॉर्मल आई थी. वहीं सांप मौके पर ही मर चुका था. ऐसे में जो भी इस घटना के बारे में सुनता वह हैरान रह जाता है.

वहीं गांव के लोग अब न्नही मानवी को शेरनी कहकर बुला रहे है, क्योंकि जिस करैत सांप से बड़े-बड़े डर जाते हैं उसे मानवी ने अपने दांतों से चबा लिया. हालांकि यह अच्छी बात रही कि बच्ची को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि करैत सांप जहरीला माना जाता है.

