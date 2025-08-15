जिस सांप को देखने से डर जाते हैं लोग, उसे 9 माह की मासूम ने खिलौना समझ चबा लिया, फिर...
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2882504
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

जिस सांप को देखने से डर जाते हैं लोग, उसे 9 माह की मासूम ने खिलौना समझ चबा लिया, फिर...

Krait Snake: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 9 साल की मासूम बच्ची ने जहरीले करैत सांप को खिलौना समझकर चबा लिया. उसके बाद जो हुआ उससे सब हैरान हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 15, 2025, 05:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

9 माह की मासूम बच्ची ने करैत सांप को चबाया
9 माह की मासूम बच्ची ने करैत सांप को चबाया

Jagdalpur News: करैत सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक माना जाता है, जिसे देखते ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि करैत सांप का जहर तेजी से असर करता है ऐसे में अगर यह सांप किसी को डस लेता है तो कई बार इंसान की जान तक चली जाती है. लेकिन छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि यहां एक 9 माह की मासूम बच्ची ने करैत सांप को खिलौना समझकर चबा लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह थोड़ा सोचने वाला है, क्योंकि बच्ची को कुछ नहीं हुआ लेकिन करैत सांप की मौत हो गई, बच्ची पूरी तरह से सुरक्षित है. 

जगदलपुर के कोयेनार का मामला 

यह घटना जगदलपुर जिले के कोयेनार गांव की बताई जा रही है, जहां 13 अगस्त के दिन दीपिका नाम की महिला अपनी 9 माह की मासूम बच्ची मानवी के साथ घर में अकेली थी, क्योंकि घर के बाकि लोग खेत पर काम करने के लिए गए थे. दीपिका की तबियत खराब थी ऐसे में उसने बच्ची के कमरे में खेलने के लिए छोड़ दिया और खुद आराम करने लगी. बच्ची खेलते-खेलते दरवाजे के पास पहुंच गई. जहां जहरीला करैत सांप बैठा हुआ था. मानवी ने सांप को खिलौना समझकर पकड़ लिया और उसे चबाना शुरू कर दिया. बच्ची के दांतों की धार इतनी तेज थी कि सांप को घहरे घांव हो गए और उसने दम तोड़ दिया. 

ये भी पढ़ेंः MP में चमत्कार: 3 साल की बच्ची को जहरीले सांप ने 3 बार डसा, फिर भी जीती जंग

दीपिका ने जैसे ही बच्ची को सांप को चबाते हुए देखा तो तुरंत उसने बच्ची को उठाया और परिजनों को मामले की जानकारी दी. जिसके बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया. यहां डॉक्टरों ने बच्ची का चेकअप किया और करीब 24 घंटे तक उसे अस्पताल में अपनी निगरानी में रखा. लेकिन इस दौरान मानवी को कुछ नहीं हुआ जबकि उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी नॉर्मल आई थी. वहीं सांप मौके पर ही मर चुका था. ऐसे में जो भी इस घटना के बारे में सुनता वह हैरान रह जाता है. 

वहीं गांव के लोग अब न्नही मानवी को शेरनी कहकर बुला रहे है, क्योंकि जिस करैत सांप से बड़े-बड़े डर जाते हैं उसे मानवी ने अपने दांतों से चबा लिया. हालांकि यह अच्छी बात रही कि बच्ची को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि करैत सांप जहरीला माना जाता है. 

ये भी पढ़ेंः अर्चना तिवारी की तलाश तेज, पुलिस यहां करेगी जांच, नर्मदा एक्सप्रेस से मिलेगा सबूत ?

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

Krait Snakejagdalpur newsbitten by a krait snake

Trending news

MP Crime News
आजादी के दिन छिनीं भाई की सांसें, जमीनी रंजिश में खूनी खेल, 30 सेकंड में ली जान
MP Crime News
Crime News-नाबालिग को दिल्ली में बंधक बनाया, ढाई महीने तक किया शौषण, भागकर बचाई जान
gwalior news
ग्वालियर को कब मिलेगी खराब सड़कों से आजादी? पोस्टर मैन ने उड़ाए अधिकारियों के होश
satna news
सतना में बिजली-पानी का संकट! रहिकवारा नवोदय स्कूल के छात्रों का हाल बेहाल
betul news
बैतूल में आदिवासी युवक की पिटाई, गेहूं चोरी के शक में मालिक ने ट्रक ड्राइवर को मारा
Bhind
Bhind Tourism: चंबल के बीहड़ में घूमने की वो जगह, जिसे देख भूल जाएंगे विदेश जाना
Rajnandgaon news
राजनांदगांव में कार-ट्रक में भीषण टक्कर, मुंबई-हावड़ा हाईवे पर 6 युवकों की मौत
krishna janmashtami 2025
छतरपुर में खत्म हुई दशकों पुरानी परंपरा, हिंदू-मुस्लिम नहीं पुलिस मनाएगी जन्माष्टमी!
gwalior news
14 साल बाद ग्वालियर जेल से आजाद हुए 16 कैदी, हत्या के मामले में पाए गए थे दोषी
Indore
इंदौर रेलवे स्टेशन पर एक साथ बदला 8 ट्रेनों का प्लेटफॉर्म! इधर से उधर भागे यात्री
;