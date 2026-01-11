Advertisement
छत्तीसगढ़ में अब तक 93.12 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी, 20 हजार 753 करोड़ रुपये का पेमेंट, किसान कब तक बेच सकेंगे धान

Paddy Procurement In Chhattisgarh: राज्य सरकार द्वारा अब तक प्रदेश में 93.12 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी संपन्न की जा चुकी है. इस विशाल प्रक्रिया के माध्यम से 16 लाख से अधिक किसान सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 11, 2026, 11:24 AM IST
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में धान खरीद का बड़ा अभियान ज़ोरों पर है. अब तक सरकार ने 93.12 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है, जिससे 16 लाख से ज़्यादा किसानों को सीधा फायदा हुआ है. सरकार ने अब तक किसानों को 20 हजार 753 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है. यह रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे.

अब तक 93.12 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी
दरअसल, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर राज्य में 14 नवंबर से धान की खरीद चल रही है. धान खरीद केंद्रों के ज़रिए राज्य के 16.95 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड किसानों ने 93.12 लाख मीट्रिक टन धान बेचा है. सरकार ने अब तक किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) स्कीम के तहत सीधे उनके बैंक खातों में 20,753 करोड़ रुपये का पेमेंट किया है. 

20 हजार 753 करोड़ रूपए का भुगतान
इस बड़े अभियान की सबसे बड़ी सफलता इसका असरदार पेमेंट सिस्टम है. अब तक राज्य में 1.6 मिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड किसानों ने अपनी फसल बेची है. सरकार ने इन किसानों की कड़ी मेहनत का सम्मान करते हुए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए सीधे उनके बैंक खातों में ₹20,753 करोड़ की बड़ी रकम ट्रांसफर की है. इससे न सिर्फ़ किसानों की आर्थिक स्थिति मज़बूत हुई है, बल्कि बाज़ारों में भी पैसे का फ्लो बढ़ा है.

31 जनवरी तक किसान बेच सकेंगे धान
धान खरीद की प्रक्रिया खत्म होने वाली है. सरकार ने साफ किया है कि किसान 31 जनवरी तक ही अपनी फसल बेच पाएंगे. यह पक्का करने के लिए कि किसानों को लंबी लाइनों या तकनीकी दिक्कतों का सामना न करना पड़े, खरीद केंद्रों पर बोरी प्रबंधन, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की लगातार निगरानी की जा रही है. अधिकारियों ने उन किसानों से अपील की है जिन्होंने अभी तक अपनी फसल नहीं बेची है, वे जल्द से जल्द केंद्रों पर पहुंचें. यह पहल न सिर्फ कृषि उत्पादकता बढ़ा रही है, बल्कि राज्य के विकास में भी एक मील का पत्थर साबित हो रही है.

