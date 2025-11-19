Advertisement
सुबह-सुबह ACB-EOW की ताबड़तोड़ छापेमारी, RI अधिकारियों के घर रेड, रायपुर समेत 20 ठिकानों पर कार्रवाई जारी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में एसीबी (ACB) और ईओडब्ल्यू (EOW) ने पटवारी से राजस्व निरीक्षक (RI) बने अधिकारियों के खिलाफ बड़ी संयुक्त कार्रवाई शुरू की है. प्रदेश भर में 20 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 19, 2025, 09:36 AM IST
ACB EOW raids Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में एक बड़े कथित प्रमोशन घोटाले की जांच के तहत ACB (एंटी करप्शन ब्यूरो) और EOW (आर्थिक अपराध शाखा) ने प्रदेशभर में व्यापक छापेमारी शुरू कर दी है. पटवारी से राजस्व निरीक्षक (RI) बनाए गए कई अधिकारियों के घरों और कार्यालयों पर एक साथ कार्रवाई की जा रही है. लगभग 20 स्थानों पर जारी इस छापेमारी में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, जगदलपुर, गरियाबंद और महासमुंद जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं.

दरअसल,  एसीबी (ACB) और ईओडब्ल्यू (EOW) ने पटवारी से राजस्व निरीक्षक (RI) बने अधिकारियों के खिलाफ बड़ी संयुक्त कार्रवाई शुरू की है. प्रदेश भर में 20 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, और जगदलपुर जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं. यह कार्रवाई पटवारी से आरआई बनने की परीक्षा में हुई बड़ी धांधली की शिकायत के बाद की जा रही है, जिसका मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया था. अधिकारी पदोन्नति प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं की जांच कर रहे हैं। इस व्यापक दबिश से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है.

रायपुर समेत 20 ठिकानों पर कार्रवाई जारी
एसीबी/ईओडब्ल्यू की टीमें राज्य भर में 20 अलग-अलग जगहों पर एक साथ छापेमारी कर रही हैं. इन जगहों में राजधानी रायपुर के साथ-साथ बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, जगदलपुर, गरियाबंद और महासमुंद जैसे महत्वपूर्ण जिले शामिल हैं. गौरतलब है कि पटवारी से लेकर आरआई परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायतें मिली थीं.

