Agniveer Bharti Result: पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप पर जांजगीर-चांपा के युवा, अग्निवीर भर्ती में 866 ने मारी बाजी
Agniveer CEE result Janjgir-Champa: अग्निवीर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आ गया है. इस बार छत्तीसगढ़ में अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा में जांजागीर चांपा जिले के युवाओं ने अपना परचम लहराया है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 13, 2025, 02:44 PM IST
Agniveer Bharti Result: जांजगीर-चांपा जिले के युवा एक बार फिर साबित कर रहे हैं कि मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं. हाल ही में हुई अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा में जिले के 866 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल कर पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चयनित उम्मीदवारों का रिकॉर्ड बनाया है. 

कलेक्टर जन्मेजय महोबे के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन अब इन युवाओं को निःशुल्क शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा, ताकि आने वाली भर्ती प्रक्रिया में भी जिले के चयनित युवाओं की संख्या और बढ़े. जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि भारतीय वायु सेना अग्निवीर भर्ती रैली निकट भविष्य में रायपुर में आयोजित होने वाली है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से अभ्यर्थी शामिल होंगे. इस बीच, सेना भर्ती कार्यालय द्वारा आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) में जांजगीर चांपा के युवाओं ने शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश में अपनी धाक जमाई है

प्रशिक्षण व पंजीयन प्रक्रिया: 
ऑनलाइन परीक्षा में सफल अभ्यर्थी, जो निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, वे 25 अगस्त 2025 तक अपना प्रवेश पत्र और आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ जिला रोजगार कार्यालय, जांजगीर-चांपा में पंजीयन करा सकते हैं. जिले की यह उपलब्धि न केवल यहां के युवाओं की मेहनत को दर्शाती है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि सही मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

वहीं, अब सबकी निगाहें रायपुर में होने वाली भर्ती रैली पर टिकी हैं, जहां जांजगीर-चांपा एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है.

रिपोर्ट- -जितेंद्र कंवर, जी मीडिया जांजगीर चांपा

ये भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ का ये कॉलेज है सबसे आगे, 11 अगस्त को ही करा दी 18 तारीख की परीक्षा

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रायपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप पर जांजगीर-चांपा के युवा, अग्निवीर भर्ती में 866 ने मारी बाजी
