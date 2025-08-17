बाप रे ये कैसा अजूबा है! 8वीं पास करने में छात्र ने लगाए 126 साल; वायरल हुआ मार्कशीट

CG School Result Mistake: छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा से अजब-गजब मामला सामने आया है. यहां एक छात्र को 8वीं पास करने में पूरे 126 साल लग गए. ये अजूबा सुनकर हर कोई दंग रह गया है कि कैसे एक छात्र 126 साल से एक ही क्लास में पढ़ाई कर रहा है, और कैसी पढ़ाई कर रहा जो आंठवी से नौंवी में नहीं जा पा रहा है. कुछ लोग तो छात्र को परदादाजी भी बुला रहे है. हालांकि जांच में पता चला कि गलती छात्र के पढ़ाई में नहीं बल्कि स्कूल वालों की थी जिसकी वजह से छात्र के परिजनों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

ये पूरा मामला शिवरीनारायण के धाविका पब्लिक स्कूल का है जहां एक छात्र 126 सालों से एक ही क्लास को पास करने की कोशिश कर रहा. स्कूल की ओर से जारी किए गए रिजल्ट में भी देखा जा सकता है कि छात्र की जन्मतिथी 30.12. 1899 लिखी हुई है, लेकिन क्या वास्तविक में ऐसा हो सकता है कि कोई शख्स 126 सालों से एक ही क्लास में पड़ा हुआ है और एग्जाम पास ही नहीं कर पा रहा है. जब इस मामले की जांच की गई तो सच कुछ और ही था.

स्कूल की गलती आई सामने

दरअसल, इस पूरे मामले में स्कूल की गलती सामने आई है. स्कूल की ओर से जो रिज्लट जारी किया गया है उसमें 8वीं कक्षा के छात्र रौनक की जन्मतिथि गलत प्रिंट की गई है. रिज्लट में बर्थडेट 13 फरवरी 2012 की जगह 30 दिसंबर 1899 छापी गई है जो स्कूल प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है. रिजल्ट में छात्र को हर सब्जेक्ट में A और A+ ग्रेड भी मिले है. अब स्कूल की इस बड़ी गड़बड़ी की वजह से रौनक के परिजनों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं.

स्कूल प्रशासन ने कही ये बात

वहीं जब रौनक के परिजनों ने ये मामला स्कूल को बताया तो स्कूल प्रशासन अपनी लापरवाही मानने की बजाय अपनी गलती से पल्ला झाड़ते दिखाई दिए. स्कूल वालों ने कहा कि हमारी तरफ से जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में सही जानकारी भेजी गई थी. रिजल्ट जांजगीर से बन के आई है और बर्थडेट में सुधार भी वहीं होगा.

