ट्रेन की स्पीड से भी फास्ट निकले माटसाब! 24 घंटे में दो राज्यों में कर रहे सरकारी नौकरी!
ट्रेन की स्पीड से भी फास्ट निकले माटसाब! 24 घंटे में दो राज्यों में कर रहे सरकारी नौकरी!

CG News: सूरजपुर जिले के एक सरकारी स्कूल टीचर का अजब गजब मामला सामने आया है. यहां शिक्षक 24 घंटे में दो-दो राज्यों में अपनी सेवाएं दिया करता था. सुबह वो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के स्कूल में पढ़ाता था फिर वहां से एमपी के सिंहरौली जिले के स्कूल में. जानिए क्या है ये अजब गजब मामला.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Aug 17, 2025, 04:14 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Government Teacher Fraud: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के एक सरकारी स्कूल टीचर का फर्जीवाड़ा सामने आया है. माटसाब एक दिन में दो-दो जगह सरकारी नौकरी करते थे और दोनों जगहो की सैलरी भी उठाते थे. मास्टरजी सुबह छत्तीसगढ़ के स्कूल में अपनी सेवाएं देते थे फिर वहां से मध्य प्रदेश के स्कूली बच्चों को पढ़ाया करते थे. मामला सामने आने के बाद टीचर पर जांच शुरू कर दी गई है.

क्या है पूरा मामला
दरअसल ये पूरा मामला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है. यहां एक टीचर बॉर्डर पर रहने का ऐसा फायदा उठाया  है कि अब उसी की अकलमंदी उसपर ही भारी पड़ रही है. यहां  राजेश कुमार वैश्य नाम के मास्टरजी सूरजपुर जिले के बिहारपुर के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में समाजिक विज्ञान के शिक्षक के रुप में पदस्थ थे. इसके साथ ही वे एमपी के सिंहरौली जिला के मकरोहर गांव के एक सरकारी स्कूल में भी टीचर के रूप में काम कर रहे थे. 

पहले यहां फिर वहां..
दरअसल, मकरोहर गांव मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का सबसे आखिरा गांव है. मकरोहर, छत्तीसगढ़ के बिहारपुर से सटा हुआ है. कई बार मकरोहर गांव को लोग भी अपनी जररूत के लिए बिहारपुर  आते जाते रहते है. इसी का फायदा उठाते हुए मकरोहर निवासी टीचर ने अपनी जुगाड़ से छत्तीसगढ़ के बिहारपुर तहसील का निवास प्रमाण पत्र बनवाया. निवास प्रमाण पत्र बनवाते ही उन्होंने साल 2022 में  बिहारपुर स्थित स्कूल में सामाजिक विज्ञान के टीचर पर ज्वाइन किए. टीचर जी स्कूल की टाइमिंग को देखते हुए सबसे पहले सुबह छत्तीसगढ़ के स्कूल में पढ़ाने पहुंचते थे फिर वहां से एमपी के स्कूल में.

अटेंडेंस भी पूरी
जांच में सामने आया कि माटसाहब, 8 बजे छत्तीसगढ़ के स्कूल में पहुंचते है वहां अपनी हाजिरी लगाते हैं फिर वहां पढ़ाने के बाद वापस एमपी आते है. यहां भी अपनी हाजिरी लगाते है और अपनी नौकरी करते है. निवास प्रमाण पत्र होने के कारण ना ही स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें कुछ कहते है ना ही अन्य शिक्षक. वहीं मामले के संज्ञान में आते ही सूरजपुर जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर टीचर के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. सूरजपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

सोर्स: नई दुनिया

