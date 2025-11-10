Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2995856
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

छत्तीसगढ़ की बेटी... पर्दे के पीछे से टीम इंडिया को जिताया; CM साय के सामने बताया कहां से मिलती है ताकत

Akanksha Satyavanshi meets CM Vishnu Deo Sai: वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट और छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की. इस दौरान सीएम साय ने आकांक्षा का सम्मान किया और उनके लिए 10 लाख रुपये के मानदेय की घोषणा की.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Nov 10, 2025, 12:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ की बेटी... पर्दे के पीछे से टीम इंडिया को जिताया; CM साय के सामने बताया कहां से मिलती है ताकत

Akanksha Satyavanshi Story: छत्तीसगढ़ मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है. यह इस धरती की मिट्टी, लोग, शिक्षा और संस्कार हैं, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचने की ताकत दी... यह बात वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट और छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी ने कही है. उन्होंने रायपुर में मुख्यमंत्री निवास पर सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की और इस ऐतिहासिक जीत पर अपनी खुशी जाहिर की.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आकांक्षा को बधाई देते हुए कहा, 'आपकी उपलब्धि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है. महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में छत्तीसगढ़ की बेटी की भागीदारी ने हर नागरिक को इस जीत का हिस्सा महसूस कराया है.' मुख्यमंत्री ने मुलाकात के दौरान उन्हें मेडल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया.

छत्तीसगढ़ की बेटियां किसी से कम नहीं...

Add Zee News as a Preferred Source

आकांक्षा सत्यवंशी की उपलब्धि की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, 'आपने यह साबित कर दिया है कि छत्तीसगढ़ की बेटियां किसी से कम नहीं हैं. आपकी सफलता युवा महिलाओं की कई पीढ़ियों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी.' उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार खेल, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में मौके बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि छत्तीसगढ़ के ज्यादा से ज्यादा युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार राज्य खेल पुरस्कारों को फिर से शुरू कर रही है और उन एथलीटों को विशेष प्रोत्साहन अनुदान देगी जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं या ओलंपिक में मेडल जीतते हैं.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आगे कहा कि दूरदराज के आदिवासी इलाकों से छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म देने के लिए 'बस्तर ओलंपिक्स' जैसे इवेंट्स को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने कहा, 'हमारा लक्ष्य अपने एथलीटों को इंटरनेशनल लेवल की खेल सुविधाएं देना है और इस दिशा में कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.'

ये भी पढ़ें- डॉक्टर बनने का सपना 2 बार टूटा, फिर चुना ऐसा प्रोफेशन; छत्तीसगढ़ की बेटी ने पर्दे के पीछे से टीम इंडिया को बनाया चैंपियन

आकांक्षा ने पर्दे के पीछे से दिया जीत में योगदान

अपनी खुशी जाहिर करते हुए आकांक्षा सत्यवंशी ने कहा, 'वर्ल्ड कप जीतना सिर्फ भारतीय महिला टीम की जीत नहीं है. यह छत्तीसगढ़ के लिए भी एक सम्मान की बात है. मुझे गर्व है कि मैंने अपने राज्य की प्रतिनिधि के तौर पर इस जीत में योगदान दिया.' उन्होंने बताया कि हालांकि वह मैदान पर खिलाड़ी नहीं थीं, लेकिन वह खिलाड़ियों की फिजिकल और मेंटल फिटनेस बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थीं. उन्होंने कहा, 'मैं अपनी टीम के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही. मेरे लिए, उस सफर का हिस्सा बनना बहुत गर्व की बात है जिसने टीम को जीत दिलाई.'

अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, 'अगर आपका लक्ष्य सच्चा है और आपकी कोशिशें ईमानदार हैं तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता. जो मायने रखता है वह है लगन और खुद पर विश्वास.' मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान आकांक्षा ने उन्हें इंडियन टीम की जर्सी भेंट की और वर्ल्ड कप कैंपेन के कुछ यादगार पल शेयर किए.

अनुशासन, संतुलित आहार और योग— फिटनेस का फॉर्मूला

आकांक्षा सत्यवंशी ने मुख्यमंत्री के साथ प्लेयर फिटनेस और स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में विस्तार से बात की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इंडियन महिला टीम की मीटिंग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं कि खेल हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए. उनके शब्द हम सभी को स्वस्थ और ज्यादा एनर्जेटिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं.'

जब आकांक्षा सत्यवंशी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके फिटनेस सीक्रेट के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, 'हम सब प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेते हैं. उनकी एनर्जी, डिसिप्लिन और कमिटमेंट मिसाल हैं. मेरे लिए बैलेंस्ड डाइट, योग और रेगुलर रूटीन फिट रहने की चाबी हैं.'

यह बात ध्यान देने लायक है कि आकांक्षा सत्यवंशी ने एक फिजियोथेरेपिस्ट और स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट के तौर पर पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन के दौरान भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिटनेस, रिकवरी और मेंटल स्ट्रेंथ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई. उनके इस योगदान को देखते हुए, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उनके लिए 10 लाख रुपये के मानदेय की घोषणा की.

आकांक्षा सत्यवंशी की जर्नी

दुर्ग में जन्मी आकांक्षा का परिवार अब रायपुर में रहता है, जबकि उनका पैतृक गांव कवर्धा में है. उन्होंने अपनी स्कूलिंग और फिजियोथेरेपी में बैचलर डिग्री छत्तीसगढ़ से पूरी की और कटक से मास्टर डिग्री हासिल की. ​​पढ़ाई के दौरान ही खेलों और फिजिकल साइंस में उनकी गहरी दिलचस्पी साफ दिखने लगी थी.

आकांक्षा ने 2019 में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (CSCS) में फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया. सिर्फ छह सालों में लगन, कड़ी मेहनत और प्रोफेशनलिज़्म से उन्होंने भारत की स्पोर्ट्स साइंस कम्युनिटी में अपनी एक खास जगह बनाई. 2022 में वह वर्ल्ड कप कैंपेन के लिए इंडियन अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम में शामिल हुईं, जहां उन्होंने फिटनेस मैनेजमेंट, रिकवरी सेशन, मेंटल कंडीशनिंग और एनर्जी बैलेंस पर फोकस किया. इन सभी चीजों ने टीम के शानदार परफॉर्मेंस में योगदान दिया. दुर्ग से ग्लोबल स्टेज तक का उनका सफर आज के छत्तीसगढ़ की भावना को दिखाता है, जो मूल्यों से जुड़ा है, मेहनत में अनुशासित है, और ग्लोबल मंचों पर आत्मविश्वास से भरा है.

TAGS

Akanksha SatyavanshiVishnu Deo Sai

Trending news

Akanksha Satyavanshi
पर्दे के पीछे से टीम इंडिया को जिताया, CM साय के सामने बताया कहां से मिलती है ताकत
mp news
MP के इन आठ नगर निगमों में जल्द दौड़ेंगी ई-बसें, केंद्र ने 972 बसों को दी मंजूरी
Khairagarh news
खैरागढ़ में मासूमों की निर्मम हत्या! कुएं में मिली भाई-बहन की लाश, मुंह में कपड़ा
ratlam news
MP में फिल्मी सीन, पुलिस से बचकर भाग रहे तस्करों की कार दुर्घटनाग्रस्त, फिर फायरिंग
Narmadapuram news
सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े का खेल! मजार पर छत डालने की कोशिश, प्रशासन ने रुकवाया काम
chhattisgarh news
धमतरी में धर्मांतरण पर बवाल, रिटायर्ड आर्मी जवान के घर चल रही थी 'चंगाई सभा', जानें
mp news
वक्फ बोर्ड ने 10 हजार आबादी वाले गांव पर ठोका दावा, कलेक्टर-सरपंच को नोटिस, जानें
MP Crime News
इंस्टा पर Hii मैसेज भेजना युवक को पड़ा भारी, महिला के परिजनों ने की पीटा, आए 7 टांके
Cold Wave Alert for North India
इस तारीख पर MP और छत्तीसगढ़ में शीतलगर का अलर्ट, धड़ से गिरेगा तापमान; जानिए डेट
mp news
रीवा में सड़क पार कर रहे 4 लोगों को स्कॉर्पियो ने कुचला, मौके पर हुई मौत, हुआ हंगामा