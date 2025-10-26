Advertisement
फिर सनातन की तरफ वापसी! 25 साल बाद पूरे परिवार ने अपना मूल धर्म, अलनार गांव में भव्य स्वागत

Bastar Hindu Return: बस्तर के नानगुर तहसील के ग्राम पंचायत अलनार में एक परिवार ने 25 साल बाद अपने मूल हिन्दू धर्म में वापसी की है. माहरा समाज और नाइक पाइप की पहल से परिवार ने वैदिक विधि-विधान से धर्म परिवर्तन किया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 26, 2025, 09:23 PM IST
Bastar Conversion News: बस्तर जिले के नानगुर तहसील स्थित ग्राम पंचायत अलनार में एक परिवार ने 25 साल बाद अपने मूल हिन्दू धर्म में वापसी की है. यह परिवार लंबे समय से ईसाई धर्म का पालन कर रहा था, लेकिन माहरा समाज की पहल और नाइक पाइप की सक्रिय भूमिका से उन्होंने अपने पूर्वजों के धर्म में लौटने का फैसला किया. ग्राम पंचायत अलनार में आयोजित घर वापसी कार्यक्रम में परिवार ने वैदिक विधि-विधान के अनुसार, अपने धर्म में पुनः प्रवेश किया. समाजजन और आसपास के लोग इस ऐतिहासिक पल को देखकर खुश हुए और परिवार का स्वागत करते हुए उन्हें संस्कृति से जुड़ने की बधाई दी.
 
इस खास मौके पर परिवार की मुखिया इच्छाबती समेत कुल आठ सदस्य शामिल थे. कार्यक्रम में माहरा समाज के पदाधिकारी और समाज के प्रमुख मौजूद रहे. परगना अध्यक्ष धनुजय बघेल, उपाध्यक्ष पीला राम नाग, संरक्षक प्रेम चालकी, नाइक धबलू राम कश्यप, मदन बघेल, संपत कश्यप, सुरेंद्र सोनी और अन्य समाजजन भी मौजूद थे. साथ ही संभागीय पदाधिकारी विनय सोना, भरत चालकी, प्रकाश नागेश, कन्या सोना, आकाश कश्यप और अमल बैस भी कार्यक्रम में पहुंचे. सभी ने परिवार के धर्म में लौटने को समाज और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण बताया. 
 
माहरा समाज की इस पहल से आसपास के क्षेत्र में भी लोगों में संस्कृति और परंपरा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने परिवार को आशीर्वाद दिया और इसे समाज में एक प्रेरक कदम बताया. घर वापसी कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि चाहे समय कितना भी बीत जाए, परंपरा और संस्कृति से जुड़ाव हमेशा सम्मान और गर्व की बात होती है. इस तरह के कार्यक्रम से समाज में एकता और धार्मिक चेतना को भी बल मिलता है.
(रिपोर्टः अनूप अवस्थी, बस्तर)
 
