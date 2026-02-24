कमर टूटी, लेकिन नहीं टूटा हौसला! मजबूत इरादों के सामने दर्द ने भी टेक दिए घुटने; स्ट्रेचर पर लेटकर 12वीं की परीक्षा देने पहुंचे अमन

bhilai student gave board exam with broken back on stretcher: जब आपके हौसले बुलंद होते हैं और इरादे मजबूत, तो बड़ी से बड़ी मुशीबत भी अपने घुटने टेक देती है. लाख परेशानी आपको आपके सामने अंगूठा दिखाती हो लेकिन इस दौरान अगर आपका मनोबल मजबूत है तो वही दिक्कतें छोटी लगने लगती है. ये बातें हम इसलिए बता रहें क्योंकि छत्तीसगढ़ के भिलाई से एक छात्र की जो तस्वीरें सामने आईं हैं वो ऊपर कहीं उन्हीं बातों को दर्शाती हैं. एक छात्र जिसकी कमर की हड्डी बुरी तरह टूट चुकी है, डॉक्टर ने उसे बेडरेस्ट के लिए कहा है, बावजूद इसके छात्र ने 12वीं बोर्ड का एग्जाम देना सही समझा. छात्र की कही एक बात ने हर किसी को किसी भी हाल में हार मानकर पीछे न हटने की प्रेरणा देता है.

पूरे साल की मेहनत ऐसे कैसे बरबाद होगी

अमन कुशवाहा की उम्र महज 16 वर्ष है और इस उम्र में इतनी समझदारी काबिले तारीफ के लायक है. अमन भिलाई के रहने वाले हैं और 12वीं के छात्र है. इस समय उनकी बोर्ड परीक्षाएं संचालित है. सोमवार को उनकी 12वीं एकाउंट की परीक्षा आयोजित थी और अमन ने शारिरीक रूप से ठीक न रहते हुए भी पेपर दिया. अमन के कमर की हड्डी में गंभीर चोट थी लेकिन मन ने ठान रखा था कि पेपर देना है तो देना है. पूरे साल की मेहनत को जाया नहीं जाने देना है. अमन को बिस्तर पर लेटकर पेपर देते देखा गया है.

सड़क दुर्घटना में टूटी कमर की हड्डी

मंजर 31 दिसंबर का है जब बोर्ड परीक्षा के ठीक डेढ़ महीने पहले अमन सड़क दुर्घटना का शिकार हुए थे. घटना भिलाई-3 के पास हुई थी जब सड़क पर गाय के अचानक सामने आ जाने से बाइक फिसली, और अमन गंभीर रूप से घायल हो गए. तब से वे बेड रेस्ट पर हैं और उठ-बैठ नहीं पा रहे हैं. असहनीय दर्द और पीड़ा के बावजूद उन्होंने परीक्षा नहीं देने का ख्याल अपने मन में नहीं लाया और लगातार 3 से 4 घंटे पढ़ाई करते रहे.

शिक्षिका ने किया पूरा सपोर्ट

अमन, सरस्वती विहार इंगलिश मीडियम हाईयर सेकेंड्री स्कूल के छात्र है जहां स्कूल की शिक्षिका ने भी अमन की कंडीशन को देखते हुए पूरा सपोर्ट किया है. अमन की दृढ़ता को देखते हुए टीचर ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिख अमन को परीक्षी दिलाने की अनुमति मांगी. अनुमति मिलने के बाद विशेष व्यवस्था की गई. अमन को एंबुलेंस से परीक्षा सेंटर लाया गया और स्पेशल अनुमति से स्ट्रेचर पर परीक्षा दिलाई गई. इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अमन के जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है. परिजनों के आंखों में बेटे के लिए थोड़ी चिंता के साथ गौरव भी है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भिलाई की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.