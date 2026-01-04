बेटे की हत्या कर जंगल में छिपा पिता, सुबह पेड़ से लटकती मिली लाश…एक झटके में यूं खत्म हो गया परिवार

Chhattisgarh Crime News: थाना अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के ग्राम कुंवार दल्ली में एक मामूली पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. गुस्से और नशे में डूबे एक पिता ने अपने ही बेटे पर भरमार बंदूक से गोली चला दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना के दौरान बीच-बचाव करने आई पत्नी भी गोली लगने से घायल हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता बंदूक लेकर मौके से फरार हो गया. रातों-रात हुई इस घटना से पूरे गांव में दहशत फैल गई, जबकि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल तलाश अभियान शुरू कर दिया.

हत्या के बाद फरार आरोपी की तलाश में पुलिस और ग्रामीणों की टीमें लगातार जंगल और पहाड़ी इलाकों में सर्च कर रही थीं. इसी बीच शनिवार सुबह गांव से कुछ दूरी पर स्थित जंगल में एक डूमर के पेड़ से लटकता शव मिला. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद पुष्टि हुई कि यह वही आरोपी पिता है, जिसने बेटे की हत्या की थी. प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का पाया गया. इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया और लोग स्तब्ध रह गए.

आपसी विवाद का मामला

वहीं पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने हत्या के बाद खुद को कानून से बचाने की कोशिश की, लेकिन बाद में अपराधबोध और हालात के दबाव में खुद की जान ले ली. हत्या में इस्तेमाल की गई भरमार बंदूक भी शव के पास से बरामद की गई है. इस दर्दनाक घटनाक्रम में एक बेटे की हत्या, पत्नी का घायल होना और फिर आरोपी का आत्महत्या करना तीनों ने एक ही परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया. यह मामला नशा, गुस्सा और आपसी विवाद के खतरनाक परिणामों की एक भयावह मिसाल बन गया है.

रिपोर्टः प्रशांत शर्मा, अंबागढ़ चौकी

