Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3063907
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

बेटे की हत्या कर जंगल में छिपा पिता, सुबह पेड़ से लटकती मिली लाश…एक झटके में यूं खत्म हो गया परिवार

Ambagarh Chowki Murder Case: छत्तीसगढ़ के अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. पिता ने बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी, पत्नी को घायल किया और फरार हो गया. बाद में आरोपी का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 04, 2026, 10:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ambagarh chowki murder case
ambagarh chowki murder case

Chhattisgarh Crime News: थाना अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के ग्राम कुंवार दल्ली में एक मामूली पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. गुस्से और नशे में डूबे एक पिता ने अपने ही बेटे पर भरमार बंदूक से गोली चला दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना के दौरान बीच-बचाव करने आई पत्नी भी गोली लगने से घायल हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता बंदूक लेकर मौके से फरार हो गया. रातों-रात हुई इस घटना से पूरे गांव में दहशत फैल गई, जबकि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल तलाश अभियान शुरू कर दिया.

हत्या के बाद फरार आरोपी की तलाश में पुलिस और ग्रामीणों की टीमें लगातार जंगल और पहाड़ी इलाकों में सर्च कर रही थीं. इसी बीच शनिवार सुबह गांव से कुछ दूरी पर स्थित जंगल में एक डूमर के पेड़ से लटकता शव मिला. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद पुष्टि हुई कि यह वही आरोपी पिता है, जिसने बेटे की हत्या की थी. प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का पाया गया. इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया और लोग स्तब्ध रह गए.

आपसी विवाद का मामला
वहीं पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने हत्या के बाद खुद को कानून से बचाने की कोशिश की, लेकिन बाद में अपराधबोध और हालात के दबाव में खुद की जान ले ली. हत्या में इस्तेमाल की गई भरमार बंदूक भी शव के पास से बरामद की गई है. इस दर्दनाक घटनाक्रम में एक बेटे की हत्या, पत्नी का घायल होना और फिर आरोपी का आत्महत्या करना तीनों ने एक ही परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया. यह मामला नशा, गुस्सा और आपसी विवाद के खतरनाक परिणामों की एक भयावह मिसाल बन गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्टः प्रशांत शर्मा, अंबागढ़ चौकी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

Ambagarh Chowki murder

Trending news

Ambagarh Chowki murder
बेटे की हत्या कर जंगल में छिपा पिता, सुबह पेड़ से लटकती मिली लाश, दिल दलाने वाला केस
orchha news
देश की बड़ी e-commerce कंपनी का फ्रॉड, कस्टमर ने मंगाया तौल कांटा, लेकिन निकली रद्दी
indore news
इंदौर त्रासदी के बाद एक्शन में सरकार, सीएम के निर्देश पर अचानक बैठक, जानिए अपडेट
mp school news today
शीतलहर से ठिठुरा मध्य प्रदेश! ठंड-कोहरा के चलते इन जिलों में स्कूल बंद, देखें लिस्ट
MP government news
एमपी में बदल जाएंगे 25 साल पुराने नियम! इन कर्मचारियों को मिलेगा इसका सीधा फायदा
Sagar water tank news
धोती कुर्ते में विधायक..शूट बूट में आयुक्त, आखिर पानी की टंकी में क्यों उतरे दोंनों?
tikamgarh news
दुकान मालिक ने ग्राहक पर बरसाए जोरदार चांटे, एक के बाद एक जड़े अनगिनत थप्पड़
bhopal school news
एमपी में शीतलहर का कहर, स्कूलों का बदला टाइम-टेबल, जानिए कितने शुरू होंगी क्लास?
Indore Contaminated Water
इंदौर में दूषित पानी पीने से फैल रहा खतरनाक रोग, जानिए कितनी महंगा है इसका इलाज
Bhopal Metro
उद्घाटन के 14 दिन बाद ही बदला भोपाल मेट्रो का शेड्यूल, जानिए पहली‑आखिरी ट्रेन का समय