नक्सलियों के सरेंडर पर अमित शाह का पोस्ट, कहा-'जो बंदूकें चला रहे हैं वो...

Chhattisgarh Naxalites Surrender: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब आखिरी दौर में चल रहा है, पिछले एक महीने में ही बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर चुके हैं. इस बीच कांकेर जिले में भी 21 नक्सलियों के सरेंडर करने की खबर आई है. जिस पर अमित शाह ने भी पोस्ट किया है. उन्होंने इसे अच्छी उपलब्धि बताया है. साथ ही अभी हथियार पकड़े नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की है. अमित शाह ने अपनी पोस्ट में नक्सलियों के 2026 तक पूरी तरह से खत्म होने की बात को फिर से दौहराया है और फोर्स और पुलिस की भी तारीफ की है.

अमित शाह ने किया पोस्ट

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पोस्ट करते हुए लिखा 'यह बताते हुए खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में 21 माओवादियों ने अपने हथियारों के साथ सरेंडर कर दिया है, इनमें से 13 सीनियर कैडर के थे. मैं मोदी सरकार की अपील पर हिंसा छोड़कर मेनस्ट्रीम में शामिल होने के लिए उनकी तारीफ करता हूं. मैं बाकी लोगों से भी अपील करता हूं जो अभी भी बंदूकें चला रहे हैं, वे जल्द से जल्द सरेंडर कर दें. हमने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का पक्का इरादा कर लिया है.' अमित शाह ने अभी भी हथियार की राह पकड़े नक्सलियों से सरेंडर की अपील की है.

Glad to share that 21 Maoists have surrendered along with their arms in Kanker district, Chhattisgarh. Out of them, 13 were senior cadres. I commend them for joining the mainstream, abjuring violence at the call of the Modi government. I reiterate my appeal to the rest who are… — Amit Shah (@AmitShah) October 27, 2025

210 नक्सलियों ने किया था सरेंडर

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में हाल ही में 210 नक्सलियों ने भी सरेंडर किया था. बस्तर और जगदलपुर जिले में जंगलों से निकलकर 210 नक्सली पहुंचे थे, जहां सभी ने सीएम विष्णुदेव साय के सामने हथियारों के साथ सरेंडर कर दिया था, यह नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर था, बता दें कि बस्तर इलाके में बड़ी संख्या में नक्सली इस साल में सरेंडर कर चुके हैं, 210 नक्सलियों के सरेंडर करने पर पीएम मोदी और अमित शाह ने बधाई दी थी.

बता दें कि अमित शाह 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की बात कह चुके हैं. उन्होंने तेजी से इस दिशा में काम करने की बात भी कही है. वहीं 2025 में अब तक बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर चुके हैं तो बड़े कैडर के कई नक्सलियों को फोर्स ढेर भी कर चुकी है, जिसमें बसवराजू और चलपति जैसे बड़े कमांडर भी शामिल हैं.

