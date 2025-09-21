 मुरिया दरबार में पहली बार होंगे शामिल अमित शाह, बस्तर दशहरा का पीएम मोदी को भी मिला निमंत्रण
Bastar Dussehra News: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अक्टूबर महीने में छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं. बताया जा रहा हैकि अमित शाह जगदलपुर के बस्तर दशहरा में शामिल होंगे. इसके अलावा, बस्तर दशहरा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसका निमंत्रण दिया गया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 21, 2025, 11:02 AM IST
बस्तर दशहरा
बस्तर दशहरा

Bastar Dussehra Date: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं. इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके जानकारी दी है. बताया जा रहा है कि जगदलपुर जिले में होने वाले बस्तर दशहरा कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. वहीं उन्होंने पोस्ट के माध्यम से कहा कि बस्तर दशहरा में आने के लिए बहुत उत्सुक हूं. 

उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा है कि " नक्सलवाद से मुक्ति और शांति की ओर अग्रसर बस्तर अपने पर्व-त्योहार धूमधाम से मना रहा है. आदिवासी संस्कृति और विरासत का प्रमाण 75 दिनों तक मनाया जाने वाला बस्तर दशहरा के ‘मुरिया दरबार’ में आने का निमंत्रण मिला. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं."

पीएम मोदी को दिया गया निमंत्रण
आपको बता दें कि, बस्तर सांसद महेश कश्यप ने अमित शाह को विशेष निमंत्रण दिया था. उन्होंने बताया था कि, जिस तरह रियासत काल में राजा मुरिया दरबार में बैठकर मांझी चालाकी की समस्याएं सुनते थे, उसी परंपरा को अब लोकतांत्रिक तरीके से शासन-प्रशासन आगे बढ़ा रहा है. इस वर्ष मुरिया दरबार में गृहमंत्री अमित शाह के साथ CM विष्णुदेव साय, कैबिनेट मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे. खास बात यह भी है कि बस्तर दशहरा समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रण भेजा है.

कितने दिन चलता है बस्तर दशहरा
बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के सबसे त्योहारों में से एक माना जाता है. ये दुनिया के सबसे लंबे चलने वाले त्योहारों में से एक है, ये 75 दिनों तक चलता है. इसकी शुरुआत 13वीं शताब्दी में राजा पुरुषोत्तम देव के शासनकाल में हुई थी. दंतेवाड़ा में स्थित शक्तिपीठ देवी दंतेश्वरी मंदिर के केंद्र यह त्योहार मनाया जाता है. इसमें मां दंतेश्वरी और स्थानीय देवी-देवताओं का मिलन होता है. इस दौरान एक भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसे पाट जात्रा कहा जाता है.

