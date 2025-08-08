Independence Day: हर घर तिरंगा के साथ-साथ लगेगा झाड़ू, बालोद में सड़कों पर उतरे नेता और अधिकारी

Har Ghar Tiranga Abhiyan: बालोद जिले में हर घर तिरंगा अभियान के साथ हर घर स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है. जिसके तहत गांव-गांव अब नेता जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी सफाई करते नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही महत्वपूर्ण रूप से जल संरक्षण जैसे विषयों पर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बात करें तो बालोद जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के आसपास लगे हुए गांव पुरूर चितौड सहित अन्य गांव में आज सुबह से यह अभियान चलाया जा रहा है.

हर घर स्वच्छता का उद्देश्य

जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष दुर्गानंद साहू ने बताया कि हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता" अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना है. यह अभियान लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के साथ-साथ राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा. यही नहीं प्रदेश सरकार का यह अभियान स्वच्छता और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाकर यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को भी मजबूती प्रदान करता है. यह अभियान काफी अच्छा है और सभी जनप्रतिनिधि एक मंच पर एक साथ इस अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं.

जनपद स्तर पर शुरू हुआ व्यापक अभियान

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की और आज से पूरे बालोद जिले में इस अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों की जा रही है. विशेष कर जनपद स्तर पर एक जगह एकत्र होकर सभी इस अभियान को कर रहे हैं. जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष दुर्गानंद साहू हाथों में झाड़ू लेकर साफ सफाई करते नजर आएं. वहीं, जनपद पंचायत के सीईओ सहित स्थानीय सरपंच भी साफ सफाई करते नजर आएं.

विशेष रूप से घटते हुए जलस्तर को देखते हुए लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया और गांव गलियों में घूमते हुए व्यर्थ बह रहे पानी को सुरक्षित करने लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है.

