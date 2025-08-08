Independence Day: हर घर तिरंगा के साथ-साथ लगेगा झाड़ू, बालोद में सड़कों पर उतरे नेता और अधिकारी
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2872243
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

Independence Day: हर घर तिरंगा के साथ-साथ लगेगा झाड़ू, बालोद में सड़कों पर उतरे नेता और अधिकारी

Balod News: बालोद में हर घर तिरंगा अभियान के साथ-साथ हर घर स्वच्छता अभियान भी शुरू किया गया है. आज सुबह से ही नेता अधिकारी सार्वजनिक जगहों पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 08, 2025, 12:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Independence Day: हर घर तिरंगा के साथ-साथ लगेगा झाड़ू, बालोद में सड़कों पर उतरे नेता और अधिकारी

Har Ghar Tiranga Abhiyan: बालोद जिले में हर घर तिरंगा अभियान के साथ हर घर स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है. जिसके तहत गांव-गांव अब नेता जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी सफाई करते नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही महत्वपूर्ण रूप से जल संरक्षण जैसे विषयों पर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बात करें तो बालोद जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के आसपास लगे हुए गांव पुरूर चितौड सहित अन्य गांव में आज सुबह से यह अभियान चलाया जा रहा है.

हर घर स्वच्छता का उद्देश्य
जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष दुर्गानंद साहू ने बताया कि हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता" अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना है. यह अभियान लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के साथ-साथ राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा. यही नहीं प्रदेश सरकार का यह अभियान स्वच्छता और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाकर यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को भी मजबूती प्रदान करता है. यह अभियान काफी अच्छा है और सभी जनप्रतिनिधि एक मंच पर एक साथ इस अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं.

जनपद स्तर पर शुरू हुआ व्यापक अभियान
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की और आज से पूरे बालोद जिले में इस अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों की जा रही है. विशेष कर जनपद स्तर पर एक जगह एकत्र होकर सभी इस अभियान को कर रहे हैं. जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष दुर्गानंद साहू हाथों में झाड़ू लेकर साफ सफाई करते नजर आएं. वहीं, जनपद पंचायत के सीईओ सहित स्थानीय सरपंच भी साफ सफाई करते नजर आएं.

विशेष रूप से घटते हुए जलस्तर को देखते हुए लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया और गांव गलियों में घूमते हुए व्यर्थ बह रहे पानी को सुरक्षित करने लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है.

रिपोर्ट- दानवीर साहू, जी मीडिया, बालोद

ये भी पढ़ें- Police Raided Nava Raipur: नवा रायपुर में NRDA की जमीन पर अवैध मुरूम खनन, पुलिस रेड में 7 JCB-11 हाईवा जब्त

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रायपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

har ghar tiranga abhiyanbalod

Trending news

Latest Shahdol News
ठगों ने गढ़ी ऐसी खतरनाक स्क्रिप्ट, जेल में बंद कैदी के ही घरवालों से ऐंठ लिए पैसे
Morena news
मुरैना की जादुई जगह, यहां आधे गांव में खूब काटते हैं मच्छर,जबकि बाकी हिस्से में नहीं
MP minister
'हैलो, एमपी के ऊर्जा मंत्री बोल रहे...' यूपी के डिप्टी सीएम से फोन कर कर दी ऐसी मांग
Raksha Bandhan 2025
भारत में सबसे पहले यहां मनेगा रक्षाबंधन का त्यौहार,जानिए किसको बांधी जाएगी पहली राखी
cg raipur news
नवा रायपुर में NRDA की जमीन पर अवैध मुरूम खनन, पुलिस रेड में 7 JCB-11 हाईवा जब्त
cg raipur news
Raipur News: छत्तीसगढ़ ड्रग्स केस में IB-NCB की जांच तेज, पाकिस्तान से जुड़े हैं तार
Seoni Road Accident
सिवनी में दर्दनाक हादसा! बनारस से आ रहे कांवड़ियों को डंपर ने रौंदा,2 की मौत,11 घायल
ujjain news
इस महीने में 4 दिन की लगातार छुट्टी, उज्जैन के लोगों की खूब रहेगी मौज, देखें लिस्ट
mp top news
एमपी-छत्तीसगढ़ की हर बड़ी हलचल पर नजर, सिर्फ एक क्लिक में पढ़ें टॉप न्यूज
gwalior news
नशे में धुत पुलिसकर्मी ने 6 लोगों को कुचला, PCR से 200 मीटर दूर का मामला
;