CG News: सावन में चमत्कार! बालोद में चावल हटाते समय हुए महादेव के दर्शन! दौड़कर पहुंचे भाजपा नेता
Balod News: छत्तीसगढ़ के बालोद में एक चमत्कारी घटना घटी है. जहां पूर्व विधायक के राइस मिल में चावल हटाते समय अचानक शिवलिंग की आकृति उभर गई. जो हटाने के बाद भी नहीं मिली. इसकी जानकारी जैसे ही भाजपा नेता प्रीतम साहू को हुई वे आएं और पूजा पाठ करना शुरू कर दिए. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 07, 2025, 10:58 AM IST
Chhattisgarh News: सावन का पावन महीना चल रहा है. हर तरफ हर हर बम बम और जय शिव के नारे गूंज रहे हैं. हर शिवभक्त महादेव के मंदिर में जलाभिषेक कर पूजा अर्चन कर रहा है. इन सबके बीच छत्तीसगढ़ के बालौद बाजार से एक चमत्कारी घटना सामने आई है. जहां राइस मिल में रखे धान में शिवलिंग की आकृत्ति उभर गई. इसके बाद यहां मौजूद लोगों ने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया.

जानिए कहां का है मामला
दरअसल, पूरा मामला बालोद जिले में स्थित गुरुर ब्लॉक के फागुनदाह गांव का है. जहां भाजपा नेता और पूर्व विधायक प्रीतम साहू के राइस मिल में रखे धान के ढेर पर अचानक शिवलिंग की आकृति उभर आई. यह आकृत्ति चावल हटाते समय बनई. जो हटाने के बावजूद भी नहीं हटी. यह देख वहां मौजूद कर्मचारी हैरान हो गए. जैसे ही इस बात की जानकारी भाजपा नेता प्रीतम साहू को हुई वे खुद मौके पर पहुंचे और श्रद्धाभाव से पूजा-अर्चना शुरू कर दी.

भाजपा नेता ने बताया चमत्कार
गौरतलब है कि पूर्व विधायक प्रीतम साहू शिवभक्त हैं. अपने राईस मिल में भगवान शिव की इस आकृत्ति को देखने के बाद पूजा पाठ शुरू कर दी. भाजपान प्रीतम साहू ने इस घटना को महादेव का चमत्कार बताया. इसके बाद  उन्होंने चावल के ढेर से उस हिस्से को उठाकर शिवलिंग के रूप में स्थापित कर दिया. इस दौरान भगवान शिव की पूजा आरती की गई. 

जैसे ही इस बात की खबर आस-पास पहुंची लोग राइस मिल पर पहुंचने लगे. वहां पहुंचे लोगों ने भगवान शिव की इस आकृत्ति को श्रद्धापूर्वक देखा. फिलहाल यह घटना आस-पास के गावों में चर्चा का विषय बना हुआ है. 

रिपोर्ट- दानवीर साहू, जी मीडिया, बालोद

