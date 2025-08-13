Balodabazar News: धान खरीदी से पहले फार्मर रजिस्ट्री पर एक्शन में कलेक्टर, सुस्त अधिकारियों को थमाया नोटिस

Chhattisgarh Farmers Registration: बलौदाबाजार में कलेक्टर दीपक सोनी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए किसानों के पंजीयन को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने साफ कहा कि एग्री स्टेक में छूटे किसानों का पंजीयन हर हाल में एक हफ्ते के भीतर पूरा होना चाहिए. इस काम में लापरवाही बरतने पर 2 एसएडीओ और 4 आरएईओ को नोटिस जारी किए गए हैं और चेतावनी दी गई है कि अगली बार सीधे सख्त कार्रवाई होगी.

इस बार धान खरीदी के लिए एग्री स्टेक पंजीयन अनिवार्य किया गया है, बिना पंजीयन कोई भी किसान धान नहीं बेच सकेगा. आरएईओ को निर्देश दिया गया है कि किसानों को खुद लेकर सहकारी समिति जाएं और जरूरी दस्तावेजों के साथ पंजीयन कराएं.

अधिकारियों को साफ चेतावनी

कलेक्टर ने बैठक में डिजिटल क्रॉप सर्वे, हर घर तिरंगा अभियान और रजत जयंती महोत्सव की तैयारियों को तेज करने के भी निर्देश दिए. इसके साथ ही लंबित राजस्व प्रकरण, लोक सेवा गारंटी और जनशिकायतों का तुरंत निपटारा करने पर जोर दिया. उन्होंने साफ चेतावनी दी कि सत्यापन कार्य में देरी हुई तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

किसी किसान को दिक्कत न हो

इस बैठक में सीईओ जिला पंचायत, अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे. कलेक्टर ने कहा कि किसानों से जुड़े हर काम में पारदर्शिता और समयबद्धता जरूरी है, ताकि आने वाले समय में धान खरीदी और सरकारी योजनाओं में किसी किसान को दिक्कत न हो. (रिपोर्टः जितेंद्र कंवर/ बलोदा बाजार)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी। आपके जिले रायपुर की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!