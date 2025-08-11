खतरों के खिलाड़ी भी रह गए पीछे! 30 फीट की ऊंचाई पर हवा में झूलती दिखी महिला
खतरों के खिलाड़ी भी रह गए पीछे! 30 फीट की ऊंचाई पर हवा में झूलती दिखी महिला

CG News: बालौदाबाजार से अनोखी घटना सामने आई है. यहां लगे एक मेले में महिला को 30 फीट की ऊंचाई पर हवा में झूलते देखा गया है. महिला आकाश झूले पर सवार थी अचनाक से सेफ्टी बेल्ट ढीली होने से महिला झूले से बाहर हवा में लटक गई.

Written By  Zee News Desk|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 11, 2025, 09:43 PM IST
balodabazar news
balodabazar news

Balodabazar News: छत्तीसगढ़ के बालौदाबाजार से हैरान कर देने वाली वीडियो सामने आई है. यहां एक पार्क में लगे झूले पर सवार महिला अचानक से 30 फीट की ऊंचाई पर लटकी दिखी. जिसने भी महिला को इस हाल में देखा सबकी सांसे थम गई. हर किसी की निगाहें हवा में झूलती महिला पर टिकी हुई थी. हालांकि कोई बड़ी घटना होने से पहले ही एक युवक ने महिला की जान बचाई. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

हवा में झूलती रही महिला
ये घटना भाटापारा के रामलीला मैदान का बताया जा रहा है. यहां यश एम्यूजमेंट पार्क नाम से मेला लगा हुआ था. शनिवार की रात मेले में लेग आकाश झूले पर एक महिला सवार थी. महिला के साथ ऐसी अनहोनी हुई जिसके बाद उसकी जान भी जा सकती थी. दरअसल, दवा झूले पर सवार महिला की सेफ्टी बेल्ट अचानक से ढीली हो गई और वो करीब 30 फीट की ऊंचाई पर हवा में झूलती रही. 30 फीट की ऊंचाई पर महिला को ऐसे देख हर कोई हैरान रह गया. चारों ओर महिला को बचाने की चीख पुकार लगनी शुरू हो गई.

महिला की बची जान
महिला को झूले से बाहर हवा में लटकते देख जल्दी से झूले को रोका गया. फिर एक युवक झूले पर चढ़कर किसी तरह से महिला का हाथ पकड़ते हुए उसे वापस झूले में बैठाता है. फौरन ही झूले को नीचे लाया गया जिसके बाद से महिला की जान बचाई गई. झूले के उपर जाते वक्त सब सही था लेकिन जैसे ही झूला नीचे की ओर आया अचानक महिला की  सेफ्टी बेल्ट ढीली हुई और वो हवा में लटकी रही.  गनीमत रही कि फौरन ही झूले को रोका गया नहीं तो महिला के साथ बड़ा हादसा हो सकता था. 

पार्क में सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू
हवा में झूलती महिला का वीडियो वायरल होते ही स्थानीय प्रशासन एक्शन में आई. इस घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने पार्क में लगे झूले की जांच शुरू कर दी है. पार्क में लगे सभी झूले की मजबूती और सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जा रही है. वहीं भाटापारा DSP कहना है कि पार्क में लगे हर झूले की निगरानी की जा रही है उनके मौजूदा स्थिति की भी जांच की जा रही है. इस तरह के स्थिति भविष्य में न हो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है.

balodabazar news

;