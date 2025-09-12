सरकारी दफ्तर में 'शराबी' कर्मचारी, नशे में धुत हो होकर कार्यालय पहुंचा कानूनगो, लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरा
सरकारी दफ्तर में 'शराबी' कर्मचारी, नशे में धुत हो होकर कार्यालय पहुंचा कानूनगो, लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरा

Balrampur News-बलरामपुर में एक सरकारी कर्मचारी शराब पीकर तहसील कार्यालय पहुंच गया. दफ्तर के अंदर पहुंचकर वह जमीन पर ही गिर पड़ा, तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया गया. कर्मचारियों का कहना है कि वह अक्सर शराब पीकर दफ्तर आता है. दो महीने पहले ही उसका ट्रांसफर हुआ है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 12, 2025, 06:09 PM IST
सरकारी दफ्तर में 'शराबी' कर्मचारी, नशे में धुत हो होकर कार्यालय पहुंचा कानूनगो, लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरा

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले एक बार फिर सरकारी कर्मचारी के शराब पीकर दफ्तर जाने का मामला सामने आया है. सरकारी कर्मचारी (कानूनगो) शराब पीकर तहसील कार्यालय पहुंचा, किसी तरह वह दफ्तर के अंदर के पहुंच गया. लेकिन नशे में ही जमीन पर गिर गया, वह बात करने की स्थिति में नहीं थी. नशे की हालत में बेसुध होने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया. यह मामला रामानुजगंज तहसील कार्यालय का है. 

दो महीने पहले हुआ है ट्रांसफर 
जानकारी के अनुसार, कर्मचारी का नाम प्रवीण लकड़ा है, जो कि तहसील कार्यालय में कानूनगो के पद पर पदस्थ है. वह बलरामपुर के वन विभाग के क्वार्टर में रहता है. दो महीने पहले ही उसका ट्रांसफर बलरामपुर तहसील में हुआ था. कर्मचारियों ने बताया कि वह अक्सर शराब पीकर दफ्तर आता है. शुक्रवार को भी शराब पीकर वह कार्यालय पहुंचा. 

लड़खड़ाते हुए परिसर में घुसा
कानूनगो प्रवीण लकड़ा शराब पीकर कार्यालय पहुंचा. वह किसी तरह अपनी बाइक से उतरा और लड़खड़ाते हुए परिसर में घुसा. लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ही वह गिर गया. मौके पर मौजूद लोगों ने उसे उठाया और एक कमरे में ले गए. जब तहसीलदार मनोज पैकरा को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने उसे नजदीकी सरकारी अस्पताल में भिजवाया. 

कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश 
तहसीलदार मनोज पैकरा ने प्रवीण लकड़ा के शराब के नशे में तहसील कार्यालय पहुंचने की जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दी. पूर्व जनपद उपाध्यक्ष बीडी लाल गुप्ता ने बताया कि कानूनगो नशे में इतना धुत थे कि वे चल भी नहीं पा रहा था. वहीं, कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने मामले में जांच के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकारी कार्यालयों में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. 

;