क्लास में बात करना पड़ा भारी, हेडमास्टर की पिटाई से दूसरी की छात्रा का टूटा पैर, नहीं हुई कार्रवाई
क्लास में बात करना पड़ा भारी, हेडमास्टर की पिटाई से दूसरी की छात्रा का टूटा पैर, नहीं हुई कार्रवाई

Balrampur News-बलरामपुर में हेडमास्टर ने दूसरी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा की बेरहमी से पिटाई कर दी. बेरहमी से की गई पिटाई में छात्रा का पैर फ्रैक्चर हो गया. अंबिकापुर के निजी अस्पताल में छात्रा को भर्ती किया गया है, जहां 3 दिनों से इलाज जारी है. अभी तक आरोपी हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 19, 2025, 03:51 PM IST
क्लास में बात करना पड़ा भारी, हेडमास्टर की पिटाई से दूसरी की छात्रा का टूटा पैर, नहीं हुई कार्रवाई

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां दूसरी क्लास की छात्रा के साथ हेडमास्टर ने बुरी तरह से मारपीट की है. डंडे के वार से छात्रा का पैर फ्रैक्चर हो गया है. छात्रा को अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, 3 दिनों से उसका इलाज जारी है. यह मामला शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के कंजिया प्राइमरी स्कूल का है. इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. बीईओ का कहना है कि उन्हें शिकायत नहीं मिली है. 

बातचीत करने पर की मारपीट 
जानकारी के अनुसार, जगिमा-पटना गांव के शिवकुमार यादव की बेटी ललिता यादव कंजिया प्राइमरी स्कूल में कक्षा दूसरी की छात्रा है. 5 दिन पहले क्लास में दूसरे बच्चों से बातचीत करने पर हेडमास्टर हेरालुयुस टोप्पो नाराज हो गए. हेडमास्टर ने गुस्से में ललिता के पैरों पर डंडे से मारा. इसके बाद से ही उसके पैरों में तेज दर्द शुरू हो गया. रात होते-होते पैर सूज गया. 

गांव में पंचायत बैठी
मासूम की हालत अगले दन तक और बिगड़ गई. परिजनों ने मामले की जानकारी गांव के सरपंच और अन्य ग्रामीणों को दी. सरपंच की मौजूदगी में पंचायत बुलाई गई, जिसमें स्कूल के हेडमास्टर हेरालुयुस टोप्पो को भी बुलाया गया. गांव की पंचायत में तय किया गया कि हेडमास्टर को बच्ची का इलाज कराना होगा. हेडमास्टर ने पंचायत में पूरी खर्च उठाने की बात कही. 

शिक्षक ने नहीं दिया पैसा
पंचायत के बाद बच्ची को पीएचसी में ले जाया गया, प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे अंबिकापुर रेफर कर दिया. अंबिकापुर के निजी अस्पताल में एक्स-रे करवाया गया, रिपोर्ट में पता चला की बच्ची का पैर फ्रैक्चर है. बच्ची के पिता ने बताया कि अब तक 10 हजार रुपए खर्ज हो गए हैं. हेडमास्टर ने इलाज का खर्च उठाने का भरोसा दिया था, लेकन उसने पैसा नहीं दिया है. इलाज के भरोसे की वजह से शिकायत दर्ज नहीं कराई है. 

बीईओ बोले-शिकायत नहीं मिली
शंकरगढ़ बीईओ जय गोविंद तिवारी ने कहा कि मामला सुनने में आया है, लेकिन कोई शिकायत अब तक उनके पास नहीं पहुंची है. शिकायत पहुंचती है तो हेडमास्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

