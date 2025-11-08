5 हजार देकर भारत आया बांग्लादेशी युवक, दलाल की मदद से ली एंट्री, नेटवर्क की जांच में जुटी खुफिया एजेंसियां

Bangladeshi National Arrested-छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जीआरपी ने शालीमार-कुर्ला एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है. बांग्लादेशी नागरिक को जीआरपी पुलिस ने बिना वैध दस्तावेज के गिरफ्तार किया है. आरोपी युवक के पास पासपोर्ट, वीजा या भारत में रहने का कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला है. पुलिस को सूचना मिली थी कि अजमीन शेख मुंबई में बिना पासपोर्ट और वीजा रह रहा है और जल्द ही बांग्लादेश भागने की योजना बना रहा है. इस पर दुर्ग जीआरपी ने ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा बल तैनात किया गया. ट्रेन आने के बाद एस-1 कोच में दबिश दी गई और उसे हिरासत में लिया गया.

बांग्लादेश जाने की फिराक में था युवक

7 नवंबर को मुंबई पुलिस से दुर्ग जीआरपी को सूचना मिली थी कि एक बांग्लादेशी नागरिक, जिससे खिलाफ बिना पासपोर्ट और वीजा के मुंबई में रहने का मामला दर्ज है. युवक शालीमार-कुर्ला एक्सप्रेस से बंगाल जा रहा था. वहां से वह वापस बांग्लादेश जाने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे दुर्ग में गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी की सूचना के बाद छत्तीसगढ़ पहुंची मुंबई पुलिस आरोपी को साथ लेकर लौट गई.

5 हजार देकर पहुंचा था भारत

आरोपी युवक की पहचान अजमीर शेख के रूप में हुई है. जीआरपी थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी ने ट्रेन का जनरल टिकट खरीदा था, लेकिन बाद में टीटी से बात कर स्लीपर कोच में सीट बनवा ली थी. गिरफ्त में आने के बाद अजमीन अलीम शेख ने पुलिस को बताया कि वह दलाल को 5 हजार देकर भारत पहुंचा था.

नहीं मिला कोई वैध दस्तावेज

थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी अजमीर शेख के पास कोई वैध दस्तावेज पासपोर्ट, वीजा या पहचान पत्र नहीं मिला है. उसके खिलाफ मुंबई में पहले से एफआईआर दर्ज है. सूचना पर पहुंची मुंबई पुलिस ने पूछताछ और आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरोपी को मुंबई लेकर लौट गई. पुलिस के अनुसार, अजमीर शेख मुंबई से भागकर कोलकाता के रास्ते बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहा था. उसकी गतिविधियों को देखते हुए यह भी संभावना जताई जा रही है कि कोई नेटवर्क भारत में सक्रिय हो सकता है.

