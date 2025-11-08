Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2994116
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

5 हजार देकर भारत आया बांग्लादेशी युवक, दलाल की मदद से ली एंट्री, नेटवर्क की जांच में जुटी खुफिया एजेंसियां

Durg News-दुर्ग में जीआरपी ने ट्रेन में यात्रा कर रहे 19 वर्षीय बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी युवक के पास भारत में रहने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं था. आरोपी मुंबई में बिना पासपोर्ट और वीजा रह रहा है और जल्द ही बांग्लादेश भागने की योजना बना रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 08, 2025, 07:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

5 हजार देकर भारत आया बांग्लादेशी युवक, दलाल की मदद से ली एंट्री, नेटवर्क की जांच में जुटी खुफिया एजेंसियां

Bangladeshi National Arrested-छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जीआरपी ने शालीमार-कुर्ला एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है. बांग्लादेशी नागरिक को जीआरपी पुलिस ने बिना वैध दस्तावेज के गिरफ्तार किया है. आरोपी युवक के पास पासपोर्ट, वीजा या भारत में रहने का कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला है. पुलिस को सूचना मिली थी कि अजमीन शेख मुंबई में बिना पासपोर्ट और वीजा रह रहा है और जल्द ही बांग्लादेश भागने की योजना बना रहा है. इस पर दुर्ग जीआरपी ने ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा बल तैनात किया गया. ट्रेन आने के बाद एस-1 कोच में दबिश दी गई और उसे हिरासत में लिया गया. 

बांग्लादेश जाने की फिराक में था युवक
7 नवंबर को मुंबई पुलिस से दुर्ग जीआरपी को सूचना मिली थी कि एक बांग्लादेशी नागरिक, जिससे खिलाफ बिना पासपोर्ट और वीजा के मुंबई में रहने का मामला दर्ज है. युवक शालीमार-कुर्ला एक्सप्रेस से बंगाल जा रहा था. वहां से वह वापस बांग्लादेश जाने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे दुर्ग में गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी की सूचना के बाद छत्तीसगढ़ पहुंची मुंबई पुलिस आरोपी को साथ लेकर लौट गई. 

5 हजार देकर पहुंचा था भारत
आरोपी युवक की पहचान अजमीर शेख के रूप में हुई है. जीआरपी थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी ने ट्रेन का जनरल टिकट खरीदा था, लेकिन बाद में टीटी से बात कर स्लीपर कोच में सीट बनवा ली थी. गिरफ्त में आने के बाद अजमीन अलीम शेख ने पुलिस को बताया कि वह दलाल को 5 हजार देकर भारत पहुंचा था. 

Add Zee News as a Preferred Source

नहीं मिला कोई वैध दस्तावेज 
थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी अजमीर शेख के पास कोई वैध दस्तावेज पासपोर्ट, वीजा या पहचान पत्र नहीं मिला है. उसके खिलाफ मुंबई में पहले से एफआईआर दर्ज है. सूचना पर पहुंची मुंबई पुलिस ने पूछताछ और आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरोपी को मुंबई लेकर लौट गई. पुलिस के अनुसार, अजमीर शेख मुंबई से भागकर कोलकाता के रास्ते बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहा था. उसकी गतिविधियों को देखते हुए यह भी संभावना जताई जा रही है कि कोई नेटवर्क भारत में सक्रिय हो सकता है. 

यह भी पढ़ेंःमऊगंज में हैवानियत, पानी भरने गई 14 वर्षीय छात्रा से सरकारी स्कूल में गैंगरेप

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsCG Newsdurg news

Trending news

mp news
मऊगंज में हैवानियत, पानी भरने गई 14 वर्षीय छात्रा से सरकारी स्कूल में गैंगरेप
mp news
भजनों की धुन पर निकली बंदर की अंतिम यात्रा, ग्रामीणों ने नम आंखों से दी विदाई
mp news
विधवा बहू से शादी करना चाहता था जेठ, रखता था गलत नजर, नहीं मानी तो कर दिया कांड...
MP Crime News
फिल्म 'हक' के समर्थन में उतरी हिंदू उत्सव समिति, सम्मान की लड़ाई में जुड़ने की अपील
mp news
ग्वालियर में फ्लैट में पकड़ाई बांग्लादेशी युवती, देह व्यापार के लिए आई थी भारत
gwalior news
डबरा में शर्मनाक लापरवाही:कूड़े के ढेर में मिला कई यूनिट खून,कुत्ते नोचते दिखे पैकेट
bhopal news
30 दिन काम के बदले 15 दिन का वेतन, हड़ताल पर नगर निगम के सफाई कर्मचारी
chhattisgarh news
2 साल पुराने IED ब्लास्ट मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, सुकमा- दंतेवाड़ा में छापा
gwalior news
महिला पर जेठ की गंदी नीयत! शादी से इंकार किया तो फेंक दिया एसिड, बुरी तरह झुलसीं
bhopal news
ठगी का नया हथकंडा...अब IAS संस्कृति जैन के नाम से बना फर्जी अकाउंट, पैसे मांग रहे