बस्तर में हवाई सेवाओं पर सस्पेंस! अधर में लटका मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट का काम, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था निर्माण

Bastar Airport News: बस्तर में हवाई सेवाओं के विस्तार की मांग लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में अभी तक पर्याप्त सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पाया है. एयरपोर्ट का रनवे पुराने निर्माण के कारण अब तक रिकार्पेट नहीं किया गया है. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जगदलपुर में जहाज भाटा का निर्माण हुआ था, जिसे बाद में मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में बदला गया. तब से लेकर अब तक आधुनिक कमर्शियल फ्लाइट सेवाओं के लिए आवश्यक बदलाव नहीं किए गए हैं.

फिलहाल, जगदलपुर एयरपोर्ट सिर्फ ATR (Regional Transport Airplanes) तक सीमित है, जिससे बड़ी फ्लाइट सेवाएं शुरू नहीं हो पा रही हैं. रनवे रिकार्पेटिंग के लिए कुल लागत लगभग 25 करोड़ रुपए बताई गई है. राज्य सरकार ने पहले 11 करोड़ रुपए जारी किए थे और हाल ही में अतिरिक्त 14 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. इससे परियोजना के लिए आवश्यक फंड पूरा हो गया है और काम शुरू करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी.

टेंडर प्रक्रिया कब होगी

बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा ने ZEE NEWS टीम को बताया कि राशि आवंटन के बाद PWD विभाग जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी करेगा और इसके बाद रिकार्पेटिंग का काम तुरंत शुरू होगा. उन्होंने आगे कहा कि शासन और प्रशासन दोनों अपने-अपने स्तर पर एयरपोर्ट को बेहतर बनाने और हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. इससे क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा और बस्तर में वायु संपर्क और सुविधा में सुधार होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

जल्द सुधार की उम्मीद

वहीं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि रनवे रिकार्पेटिंग के साथ ही विजिबिलिटी की समस्या को दूर करना बहुत जरूरी है. ताकि देर शाम या खराब मौसम में भी फ्लाइट सेवा बिना किसी व्यवधान के सुचारु रूप से चलती रहे. इससे बस्तर के पर्यटन क्षेत्र और व्यापार में वृद्धि होगी. स्थानीय लोग और व्यवसायिक संगठन प्रशासन से जल्द सुधार की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास में सकारात्मक असर पड़ेगा.

रिपोर्टः अनूप अवस्थी, बस्तर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!