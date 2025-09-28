कहां गया 16 टन राशन? बस्तर बाढ़ पीड़ितों के लिए आया गुजराती दाना-पानी ने मचाया बवाल!

Bastar Flood News: बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में 26 अगस्त को आई भारी बारिश और बाढ़ ने 91 गांवों में तबाही मचा दी. 1200 से ज्यादा परिवार घरों से बेघर हो गए और फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं. इस तबाही के बाद गुजरात से भाजपा की ओर से 16 टन का राशन भेजा गया था, जिसमें कपड़े, बर्तन, सूखा राशन, आलू-प्याज और अन्य जरूरी सामग्री शामिल थी. लेकिन समय पर वितरण न होने के कारण राशन गोदाम में सड़ गया.

बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजा गया राशन अब विवादों में घिर गया है. कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जानबूझकर सड़ा-गला राशन भेजा गया, जबकि भाजपा इसे ओछी राजनीति बता रही है. आलू-प्याज सहित अन्य सामग्री अब खुले में फेंक दी गई है और मवेशियों को पॉलिथीन समेत खिलाया जा रहा है. इससे राहत कार्य और मदद के मकसद पर सवाल उठ रहे हैं.

558 घर पूरी तरह तबाह

स्थिति गंभीर बनी हुई है. बस्तर में अब तक 558 घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, 788 मकानों को आंशिक नुकसान हुआ है और 331 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है. 495 लोग अभी भी राहत शिविरों में रह रहे हैं. प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य जारी रखा है, लेकिन समय पर मदद न पहुँचने से पीड़ितों में नाराजगी बढ़ रही है. (रिपोर्टः रिकेश्वर राणा, बस्तर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "बस्तर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास