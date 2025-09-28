Advertisement
कहां गया 16 टन राशन? बस्तर बाढ़ पीड़ितों के लिए आया गुजराती दाना-पानी ने मचाया बवाल!

Bastar Flood Relief Ration: दंतेवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों के लिए गुजरात से भेजा गया 16 टन राशन समय पर वितरित नहीं हो पाया और अब सड़कर मवेशियों को पॉलिथीन समेत खिलाया जा रहा है. कांग्रेस ने इसे जानबूझकर भेजा गया बताया, जबकि बीजेपी ने आरोपों को राजनीति करार दिया. राहत कार्य प्रभावित होने से अभी भी सैकड़ों लोग शिविरों में रह रहे हैं.

 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 28, 2025, 11:04 PM IST
गुजराती दाना-पानी ने मचाया बवाल!

Bastar Flood News: बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में 26 अगस्त को आई भारी बारिश और बाढ़ ने 91 गांवों में तबाही मचा दी. 1200 से ज्यादा परिवार घरों से बेघर हो गए और फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं. इस तबाही के बाद गुजरात से भाजपा की ओर से 16 टन का राशन भेजा गया था, जिसमें कपड़े, बर्तन, सूखा राशन, आलू-प्याज और अन्य जरूरी सामग्री शामिल थी. लेकिन समय पर वितरण न होने के कारण राशन गोदाम में सड़ गया.

बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजा गया राशन अब विवादों में घिर गया है. कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जानबूझकर सड़ा-गला राशन भेजा गया, जबकि भाजपा इसे ओछी राजनीति बता रही है. आलू-प्याज सहित अन्य सामग्री अब खुले में फेंक दी गई है और मवेशियों को पॉलिथीन समेत खिलाया जा रहा है. इससे राहत कार्य और मदद के मकसद पर सवाल उठ रहे हैं.

558 घर पूरी तरह तबाह
स्थिति गंभीर बनी हुई है. बस्तर में अब तक 558 घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, 788 मकानों को आंशिक नुकसान हुआ है और 331 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है. 495 लोग अभी भी राहत शिविरों में रह रहे हैं. प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य जारी रखा है, लेकिन समय पर मदद न पहुँचने से पीड़ितों में नाराजगी बढ़ रही है. (रिपोर्टः रिकेश्वर राणा, बस्तर)

