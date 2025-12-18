बस्तर में सुरक्षाबलों और नक्सलियों में मुठभेड़, 2 से 3 नक्सली मारे जाने की खबर, फायरिंग जारी

Chhattisgarh News: सुकमा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी आ रही है. बताया जा रहा है कि सुकमा जिले के गोलापल्ली के जंगलों में जवान सर्च पर निकले थे, तभी उनकी नक्सलियों से मुठभेड़ शुरु हुई है. बताया जा रहा है 2 से 3 नक्सलियों के ढेर किया गया है. हालांकि अभी गोलीबारी की खबरें लगातार दोनों तरफ से आ रही हैं. डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है. जहां जवानों ने जंगल में मोर्चा संभाल लिया और चारों तरफ से जंगल को घेरकर सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया गया है, कुछ नक्सलियों के घायल होने की बात भी सामने आ रही है. हालांकि अब तक किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

सुकमा एसपी की पुष्टि

सुकमा जिले के एसपी किरण चव्हाण ने नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की पुष्टि की है. बताया जा रहा है कि डीआरजी के जवान गोलापल्ली के जंगल में सर्च ऑपरेशन पर निकले हुए थे, गुरुवार को 18 दिसंबर की सुबह जब जवान उस इलाके में पहुंचे तो माओवादियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद फायरिंग शुरू हो गई थी. पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही सारी जानकारी दी जाएगी. फिलहाल एक्शन जारी है. वहीं जंगल में फोर्स ने सर्चिंग शुरू कर दी है. क्योंकि यहां कुछ और नक्सलियों के होने की भी जानकारी मिल रही है.

3 दिसंबर को भी हुई थी मुठभेड़

इससे पहले छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को भी पुलिस और सुरक्षाबलों ने 12 नक्सलियों के ढेर किया था. दंतेवाड़ा-बीजापुर बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई थी, जिसमें नक्सली कमांडर वेल्ला मोडियम भी मारा गया था. सुकमा, बीजापुर, और दंतेवाड़ा जिलों में फोर्स ने फिलहाल सबसे ज्यादा सर्चिंग अभियान चलाया हुआ है. क्योंकि यहां लगातार पुलिस का एक्शन जारी है, यह तीनों जिले फिलहाल नक्सल प्रभावितों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. ऐसे में यहां सुरक्षाबलों ने विशेष अभियान चला रखा है.

सरेंडर भी कर रहे नक्सली

वहीं पिछले तीन दिनों में 50 से ज्यादा नक्सलियों ने भी सरेंडर किया है. क्योंकि सुरक्षाबलों की सख्ती के चलते लगातार नक्सली अभी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं. वहीं बस्तर संभाग में फिलहाल नक्सलियों से हथियार छोड़ने की भी लगातार अपील की जा रही है.

