Jagadalpur Weather Today: बस्तर में मौसमी सिस्टम एक्टिव, इन जिलों में भी झमाझम बारिश का अलर्ट
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2884664
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

Jagadalpur Weather Today: बस्तर में मौसमी सिस्टम एक्टिव, इन जिलों में भी झमाझम बारिश का अलर्ट

Bastar Rain Alert News: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है. बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असर से मानसून सक्रिय है. मौसम विभाग ने बस्तर समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 17, 2025, 10:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बस्तर में मौसमी सिस्टम एक्टिव
बस्तर में मौसमी सिस्टम एक्टिव

Bastar Weather News: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पिछले तीन दिनों से रुक-रुककर बारिश हो रही है. कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से लोग राहत भी महसूस कर रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं. मौसम विभाग ने बस्तर, कोंडागांव और दक्षिण बस्तर के लिए येलो अलर्ट, जबकि कांकेर और नारायणपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है.

मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बने मौसमी सिस्टम का सबसे ज्यादा असर दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर पड़ रहा है. बस्तर संभाग के अलग-अलग इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है. गांव-गांव तक बारिश का पानी भरने से खेती किसानी को जरूर फायदा होगा, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव की दिक्कत भी सामने आने लगी है.

28 जिलों में दिखने लगा असर
विभाग ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में बारिश और तेज हो सकती है. पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं. 28 जिलों में बारिश का असर दिखेगा, खासकर दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और अलर्ट का पालन करने की अपील की गई है. (रिपोर्टः अनूप अवस्थी/ जगदलपुर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले 'बस्तर' की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh weather news

Trending news

chhattisgarh weather news
बस्तर में मौसमी सिस्टम एक्टिव, इन जिलों में भी झमाझम बारिश का अलर्ट
chhatarpur news
Chhatarpur: MP में आवारा पशुओं की 'लापरवाही' पर लगाम! छतरपुर में 5 पशुपालकों पर FIR
mp vehicle News
मध्य प्रदेश में 16 करोड़ की चोरी! पुलिस की नींद उड़ाने वाली रिपोर्ट
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
mp news
MP में हवाई क्रांति! 28 जिलों में हवाई पट्टी तो इन शहरों के चारों ओर बनेंगे हेलीपैड
chhattisgarh news
Ex-गर्लफ्रेंड को पाने के लिए ITI के छात्र ने रची थी खौपनाक साजिश
dhar news
MP Politics: ये सब क्या चल रहा? राहुल गांधी की पार्टी में योगी-मोदी जिंदाबाद के नारे
Sidhi news
कर्नाटक पुलिस पर MP में लगा आरोप, स्पेशल कोर्ट का वारंट लेकर पहुंची थी सीधी, जानिए
Khairagarh news
टूटे दिल की खतरनाक साजिश, प्रेमिका के पति को भेजा मौत का तोहफा,बम कांड से हिला इलाका
chhattisgarh news
6 महीने की गर्भवती महिला की बेरहमी से हत्या, ससुर आश्वासन देकर लाया था वापस ससुराल
;