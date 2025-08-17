Jagadalpur Weather Today: बस्तर में मौसमी सिस्टम एक्टिव, इन जिलों में भी झमाझम बारिश का अलर्ट

Bastar Weather News: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पिछले तीन दिनों से रुक-रुककर बारिश हो रही है. कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से लोग राहत भी महसूस कर रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं. मौसम विभाग ने बस्तर, कोंडागांव और दक्षिण बस्तर के लिए येलो अलर्ट, जबकि कांकेर और नारायणपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है.

मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बने मौसमी सिस्टम का सबसे ज्यादा असर दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर पड़ रहा है. बस्तर संभाग के अलग-अलग इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है. गांव-गांव तक बारिश का पानी भरने से खेती किसानी को जरूर फायदा होगा, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव की दिक्कत भी सामने आने लगी है.

28 जिलों में दिखने लगा असर

विभाग ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में बारिश और तेज हो सकती है. पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं. 28 जिलों में बारिश का असर दिखेगा, खासकर दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और अलर्ट का पालन करने की अपील की गई है. (रिपोर्टः अनूप अवस्थी/ जगदलपुर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले 'बस्तर' की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!