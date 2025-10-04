Advertisement
बस्तर में नक्सलियों पर बरसे अमित शाह, नक्सलवाद खत्म करने की दोहराई डेडलाइन, कहा-मिटा देंगे...

Bastar News-केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर हैं. अमित शाह जगदलपुर में बस्तर दशहरा की प्रमुख रस्म मुरिया दरबार में शामिल हुए. यहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर नक्सलियों के खात्मे की बात कही. उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 के बाद नक्सली बस्तर के विकास और आपके अधिकार को रोक नहीं पाएंगे.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 04, 2025, 03:43 PM IST
Amit Shah Chhattisgarh News-देश के गृहमंत्री अमित शाह आज बस्तर दौरे पर हैं. वे जगदलपुर में बस्तर दशहरा की प्रमुख रस्म मुरिया दरबार में शामिल हुए. नक्सलवाद को लेकर उन्होंने फिर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा बयान. सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि  26 मार्च से पहले बस्तर नक्सलमुक्त हो जाएगा. 31 मार्च 2026 के बाद नक्सली बस्तर के विकास और आपके अधिकार को रोक नहीं पाएंगे. अभी कुछ काम हुआ है कुछ काम होना बाकी है.

नक्सलवाद को मिटा देंगे
उन्होंने कहा कि इस देश की धरती से नक्सलवाद को अलविदा कहने के लिए 31 मार्च 2026 की तारीख तय की गई है. कुछ लोग बातचीत की बात करते हैं. मैं एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूं. हमारी दोनों सरकारें, छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार, बस्तर और पूरे नक्सली क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित हैं. इसमें बात करने की क्या बात है. हमने एक बहुत ही आकर्षक आत्मसमर्पण नीति बनाई है. आइए, हथियार डाल दीजिए.

शांति वार्ता पर लगाई फटकार
अमित शाह ने कहा कि किस चीज की वार्ता करें, आइए हथियार डाल दीजिए, शांति को बिगाड़ा तो हमारी फोर्स मिलकर जवाब देंगी. नक्सलवाद की विदाई अब करीब है. मैं अपील करने नहीं आया हूं, जो युवा गुमराह होकर भटक गए हैं उसे समझाइए और मुख्य धारा में लौट आए. इसमें सरकार उनकी मदद करेगी. सभी लोग सरेंडर करें और आपने गांव को नक्सल मुक्त बनाए. नक्सल मुक्त घोषित होते ही विकास के लिए शासन की ओर से 1 करोड़ रुपए दी जाएगी.

दिल्ली के लोगों ने भ्रम फैलाया
उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने भ्रम फैलाया, नक्सलवाद ने बस्तर को विकास से दूर किया, लेकिन अब भाजपा शासन में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीदी, और एक माह में 500 से अधिक नक्सलियों का सरेंडर जैसे ठोस कदम उठाए गए हैं. बस्तर अब ओलिंपिक का केंद्र बन रहा है, देशभर के आदिवासी यहां खेलेंगे, यह क्षेत्र अब वैश्विक आकर्षण का केंद्र है, जिसे दिल्ली जाकर सबको बताऊंगा और अपील करूंगा कि वे मुरिया दरबार जरूर आएं.

