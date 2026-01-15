बिना हाथ, बोल-सुन भी नहीं सकते...भिलाई के गोकर्ण को राष्ट्रपति भवन से आया बुलावा, 26 जनवरी को किया आमंत्रित

Artist Gokaran Patil-पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है, इन पंक्तियों को सच कर दिखाया है छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले गोकर्ण पाटिल ने जिन्हें 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन से आमंत्रण मिला है. गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भव के एट होम कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है. उन्होंने इस खास समारोह में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व और सम्मान व्यक्त किया है. गोकर्ण पाटिल क्यों विशेष हैं, चलिए जानते हैं.

विकलांग हैं गोकर्ण पाटिल

भिलाई के रहने वाले गोकर्ण पाटिल विकलांग हैं, उनके दोनों हाथ नहीं हैं और वे बोल-सुन भी नहीं सकते हैं. लेकिन उनके अंदर जुनून थी, उन्होंने अपनी इस कमजोरी को ताकत बनाने का प्रण लिया. गोकर्ण ने पैरों से पेंटिग्स बनाना शुरू किया. धीरे-धीरे गोकर्ण की पेंटिग जीवंत होने लगी और देखते ही देखते उनके अंदर का कलाकाकर सामने आने लगा.

पैरों से करते हैं सारे काम

गोकर्ण पाटिल पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं, वे पैरों से भोजन करते हैं और कपड़े पहनते हैं. रोजमर्रा के काम भी अपने पैरों से ही करते हैं. गोकर्ण आम लोगों की तरह ही लैपटॉप और मोबाइल भी चलाते हैं. उन्होंने चित्रकूट यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स में एमए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा कंप्यूटर की भी पढ़ाई गोकरण पाटिल ने की है. अपने पैरों से ही वे लिख लेते हैं, पैरों से ही गोकरण हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग भी कर लेते हैं. गोकर्ण ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक की पेंटिंग बनाकर उन्हें भेंट की हैं.

कमजोरी को बनाया ताकत

गोकर्ण पाटिल ने अपनी दिव्यांगता की कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया है. उनकी यही ताकत उन्हें अन्य लोगों से अलग बनाती है. वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिलने को आतुर हैं. 26 जनवरी को गौकरण पाटिल को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया है. बकायदा उन्हें निमंत्रण भेजा गया है जिसमे गोकर्ण पाटिल राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज में शामिल होंगे राष्ट्रपति से आमंत्रण मिलने के बाद गोकर्ण पाटिल और उनका पूरा परिवार बेहद खुश है.

