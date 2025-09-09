जन्मदिन की पार्टी में 'बर्थडे बंप' बना मौत का कारण, खून के प्यासे हुए दोस्त, ईंट-पत्थर से ले ली जान

Bhilai News-भिलाई में जन्मदिन पार्टी के दौरान दोस्तों ने ईंट-पत्थर से कुचलकर अपने ही दोस्त की जान ले ली. दोस्तों के बीच बर्थडे बंप को लेकर विवाद हुआ था. हालांकि नशे के दौरान विवाद होने की आशंका भी जताई जा रही है. पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ के भिलाई में सोमवार देर रात जन्मदिन की पार्टी में दोस्त ही अपने दोस्त के खून के प्यासे हो गए. यह पार्टी खूनी वारदात में बदल गई. सरकारी स्कूल परसिर में दोस्तों ने ही मिलकर युवक की ईंट-पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी. दोस्तों के बीच बर्थडे बंप को लेकर विवाद हुआ था. यह विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने युवक की जान ले ली. पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल एक आरोपी फरार चल रहा है. यह पूरी घटना नेवई थाना क्षेत्र की है.
पार्टी में शामिल थे 10 से 12 दोस्त
जानकारी के अनुसार, रोशन कुमार उर्फ बेंद्रा सोमवार रात करीब 10 बजे दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए घर से निकला था. मरोदा स्टेशन कॉलोनी स्थित सरकारी स्कूल में उसके परिचित नकुल जायसवाल का 17वां जन्मदिन था. जन्मदिन की पार्टी में 10 से 12 दोस्त शामिल थे. पहले सभी लोगों ने खाना खाया, बातचीत की और फिर सेलिब्रेशन शुरू हुआ.
बर्थड बंप पर शुरू हुआ विवाद
जन्मदिन के सेलिब्रेशन के दौरान दोस्तों को बर्थडे किक मारने की रस्म शुरू हुई. इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ. पुलिस के अनुसार, रोशन और उसके साथी पार्टी में नकुल के साथ मजाक-मस्ती कर रहे थे. इसी दौरान पार्टी में शामिल आकाश से उनकी कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ा कि हाथापाई हो गई.
पत्थर और ईंट से किया हमला
पुलिस के अनुसार, रात करीब 11:45 बजे आकाश और उसके नाबालिग साथियों ने मिलकर रोशन को पकड़ लिया. फिर उसे जमीन पर गिराकर उस पर पत्थर और ईंट से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. चोट लगने के कारण रोशन की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
4 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार
पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है. जिनमें 2 नाबालिग शामिल है, बाद में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया. फिलहाल एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है.
