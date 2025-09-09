जन्मदिन की पार्टी में 'बर्थडे बंप' बना मौत का कारण, खून के प्यासे हुए दोस्त, ईंट-पत्थर से ले ली जान
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2915254
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

जन्मदिन की पार्टी में 'बर्थडे बंप' बना मौत का कारण, खून के प्यासे हुए दोस्त, ईंट-पत्थर से ले ली जान

Bhilai News-भिलाई में जन्मदिन पार्टी के दौरान दोस्तों ने ईंट-पत्थर से कुचलकर अपने ही दोस्त की जान ले ली. दोस्तों के बीच बर्थडे बंप को लेकर विवाद हुआ था. हालांकि नशे के दौरान विवाद होने की आशंका भी जताई जा रही है. पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 09, 2025, 06:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जन्मदिन की पार्टी में 'बर्थडे बंप' बना मौत का कारण, खून के प्यासे हुए दोस्त, ईंट-पत्थर से ले ली जान

Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ के भिलाई में सोमवार देर रात जन्मदिन की पार्टी में दोस्त ही अपने दोस्त के खून के प्यासे हो गए. यह पार्टी खूनी वारदात में बदल गई. सरकारी स्कूल परसिर में दोस्तों ने ही मिलकर युवक की ईंट-पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी. दोस्तों के बीच बर्थडे बंप को लेकर विवाद हुआ था. यह विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने युवक की जान ले ली. पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल एक आरोपी फरार चल रहा है. यह पूरी घटना नेवई थाना क्षेत्र की है. 

पार्टी में शामिल थे 10 से 12 दोस्त 
जानकारी के अनुसार, रोशन कुमार उर्फ बेंद्रा सोमवार रात करीब 10 बजे दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए घर से निकला था. मरोदा स्टेशन कॉलोनी स्थित सरकारी स्कूल में उसके परिचित नकुल जायसवाल का 17वां जन्मदिन था. जन्मदिन की पार्टी में 10 से 12 दोस्त शामिल थे. पहले सभी लोगों ने खाना खाया, बातचीत की और फिर सेलिब्रेशन शुरू हुआ.

बर्थड बंप पर शुरू हुआ विवाद 
जन्मदिन के सेलिब्रेशन के दौरान दोस्तों को बर्थडे किक मारने की रस्म शुरू हुई. इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ. पुलिस के अनुसार, रोशन और उसके साथी पार्टी में नकुल के साथ मजाक-मस्ती कर रहे थे. इसी दौरान पार्टी में शामिल आकाश से उनकी कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ा कि हाथापाई हो गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

पत्थर और ईंट से किया हमला
पुलिस के अनुसार, रात करीब 11:45 बजे आकाश और उसके नाबालिग साथियों ने मिलकर रोशन को पकड़ लिया. फिर उसे जमीन पर गिराकर उस पर पत्थर और ईंट से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. चोट लगने के कारण रोशन की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. 

4 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार
पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है. जिनमें 2 नाबालिग शामिल है, बाद में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया. फिलहाल एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है. 

यह भी पढ़ें-'धाकड़ जी' के बाद एक और BJP नेता का वीडियो वायरल, आपत्तिजनक हालत में महिला संग दिखे

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newscg crime newsbhilai murder

Trending news

chhattisgarh news
जन्मदिन की पार्टी में 'बर्थडे बंप' बना मौत का कारण, खून के प्यासे हुए दोस्त, ली जान
bhopal news
'धाकड़ जी' के बाद एक और BJP नेता का वीडियो वायरल, आपत्तिजनक हालत में महिला संग दिखे
gwalior news
प्रॉपर्टी टैक्स में मिल रही 6% की छूट! बस करना होगा ये सिंपल काम; जानिए कैसे
mp news
रेलवे स्टेशन के बाथरूम में दुष्कर्म, FIR कराने 300 किलोमीटर भटकी पीड़िता
indore news
इंदौर के गोल्डन स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और डॉग स्क्वॉड टीम मौके पर
Morena news
मुरैना में मंदिर के सामने मिला गौमांस, शहर में हुआ तनाव, पुलिस ने संभाला मोर्चा
raipur news
पत्नी से अवैध संबंध के शक में उप सरपंच प्रतिनिधि की हत्या, कुल्हाड़ी से किया हमला
chhattisgarh news
बस्तर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए साय सरकार का बड़ा फैसला, इन चीजों पर 45% ...
mp news live update
MP News Live Update: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, चित्रकूट में गाय पर क्रूर हमला
vice president election
CM, राज्यपाल, VP, फिर बने राष्ट्रपति.. ऐसे नेता की कहानी, ठुकरा दिया था PM का पद
;