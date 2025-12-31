Advertisement
'छत्तीसगढ़ से दान-दक्षिणा लेना बंद करें', पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर एक बार फिर भूपेश बघेल का तीखा हमला

Chhattisgarh News: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर पंडित धीरेंद्र शास्त्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री छत्तीसगढ़ से दान और दक्षिणा लेना बंद करें.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 31, 2025, 06:35 AM IST
Chhattisgarh News: बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखा बयान देते हुए कहा कि धीरेंद्र शास्त्री को छत्तीसगढ़ से दान और दक्षिणा लेना बंद कर देना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि धीरेंद्र शास्त्री सच्चे भागवत आचार्य नहीं हैं और वे असली भागवत कथा नहीं सुनाते हैं. भूपेश बघेल के इस बयान से राजनीतिक हंगामा मच गया है.

धीरेंद्र शास्त्री पर एक बार फिर भूपेश बघेल का हमला
दरअसल, भिलाई में हनुमान कथा के आखिर में पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने धर्म, आस्था और अंधविश्वास पर बात की थी. इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार धीरेंद्र शास्त्री को लाड़-प्यार कर सकती है, उन्हें झूले पर बिठा सकती है, या अपने कंधों पर उठा सकती है, लेकिन वे सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इस बयान के बाद उन्होंने एक बार फिर धीरेंद्र शास्त्री पर तीखा हमला करते हुए उन पर छत्तीसगढ़ से  दान और दक्षिणा इकट्ठा करने का आरोप लगाया है.

पर्चियां निकालकर टोटका- पूर्व सीएम
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 'पंडित धीरेंद्र शास्त्री को छत्तीसगढ़ से दान और चढ़ावा लेना बंद कर देना चाहिए. छत्तीसगढ़ में कई विद्वान पंडित हैं जो पारंपरिक और शास्त्रीय तरीके से भागवत कथा सुनाते हैं. वो भागवत आचार्य नहीं हैं वो भागवत कथा नहीं सुनाते हैं. हमारे यहां के पंडित भागवत कथा सुनाते हैं'.  इतना ही नहीं उन्होंने बीमारियों या समस्याओं का अंदाज़ा लगाने के लिए पर्चियां निकालने की प्रथा को अंधविश्वास बताया. पूर्व सीएम ने कहा कि पूजा-पाठ और चमत्कारों से लोगों को ठीक करने का दावा करना समाज को गुमराह करना है. धीरेंद्र शास्त्री पर्चियां निकालकर टोटका करते कर रहे हैं और लोगों का इलाज कर रहे हैं.

इस बीच, भिलाई के जयंती स्टेडियम में 25 से 29 दिसंबर तक हुई हनुमान कथा के आखिरी दिन पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अपने प्रवचन में कई ज़रूरी बातों पर ज़ोर दिया. उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके दरबार को अंधविश्वास मानते हैं. उन्होंने धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर भी बात की.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

