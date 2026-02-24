महतारी वंदन योजना के लिए बजट में बड़ा ऐलान, वित्त मंत्री ने 8200 करोड़ रुपये का किया प्रावधान

Chhattisgarh Budget 2026: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2026-27 के लिए ₹1.72 लाख करोड़ का बजट पेश किया. बजट में महतारी वंदन योजना के लिए ₹8,200 करोड़ का प्रोविजन शामिल है. किसानों को बिना ब्याज के लोन और 18 साल की होने वाली बेटियों को ₹1.5 लाख देने का ऐलान किया गया. रायपुर में 200 बेड का मदर-चाइल्ड हॉस्पिटल और चिरमिरी में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया जाएगा. बस्तर में बस सर्विस और दो एजुकेशन सिटी भी बनाई जाएंगी. इसके अलावा भी कई और ऐलान किए गए हैं.

महतारी वंदन योजना के लिए बजट में बड़ा ऐलान

दरअसल, विष्णुदेव साय की सरकार का यह तीसरा बजट है. फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी द्वारा पेश किया गया 2026-27 का बजट छत्तीसगढ़ के हर तरफ के विकास का रोडमैप पेश करता है. बजट में सोशल सिक्योरिटी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर सेक्टर पर ध्यान दिया गया है. इस बजट में महिलाओं पर खास फोकस किया गया है. राज्य की सबसे पॉपुलर स्कीम महतारी वंदन योजना के लिए ₹8,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

महतारी वंदन योजना क्या है

छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना राज्य सरकार की एक बड़ी योजना है, जिसका मकसद शादीशुदा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,000 यानि सालभर में ₹12,000 की मदद सीधे उनके बैंक अकाउंट (DBT) में मिलती है. यह योजना 1 मार्च, 2024 को लागू की गई थी.

और भी कई बड़ी घोषणाएं

इसके अलावा छत्तीसगढ़ के खनिज ऑनलाइन 2.2 के लिए ₹35 करोड़ का प्रावधान किया गया है. नवा रायपुर-राजनांदगांव में एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए ₹10 करोड़ का बजट दिया गया है. बस्तर में अब चैंबर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग बनाई जाएगी. इंडस्ट्रीज़ के लिए बजट को तीन गुना बढ़ाकर ₹750 करोड़ का प्रावधान किया गया है. गिरौदपुरी मेले को अब 50 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा. रायपुर मठपुरैना में दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक स्कूल बनाया जाएगा, जिसके लिए ₹2.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है.