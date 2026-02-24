Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3121037
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

महतारी वंदन योजना के लिए बजट में बड़ा ऐलान, वित्त मंत्री ने 8200 करोड़ रुपये का किया प्रावधान

Mahatari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए ₹172,000 करोड़ का बजट पेश किया. "संकल्प" थीम पर आधारित इस बजट में महतारी वंदन योजना के लिए ₹8,200 करोड़ का  प्रावधान किया गया है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 24, 2026, 02:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एआई जनरेटेड फोटो
एआई जनरेटेड फोटो

Chhattisgarh Budget 2026: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2026-27 के लिए ₹1.72 लाख करोड़ का बजट पेश किया. बजट में महतारी वंदन योजना के लिए ₹8,200 करोड़ का प्रोविजन शामिल है. किसानों को बिना ब्याज के लोन और 18 साल की होने वाली बेटियों को ₹1.5 लाख देने का ऐलान किया गया. रायपुर में 200 बेड का मदर-चाइल्ड हॉस्पिटल और चिरमिरी में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया जाएगा. बस्तर में बस सर्विस और दो एजुकेशन सिटी भी बनाई जाएंगी. इसके अलावा भी कई और ऐलान किए गए हैं.

महतारी वंदन योजना के लिए बजट में बड़ा ऐलान
दरअसल, विष्णुदेव साय की सरकार का यह तीसरा बजट है. फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी द्वारा पेश किया गया 2026-27 का बजट छत्तीसगढ़ के हर तरफ के विकास का रोडमैप पेश करता है. बजट में सोशल सिक्योरिटी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर सेक्टर पर ध्यान दिया गया है. इस बजट में महिलाओं पर खास फोकस किया गया है. राज्य की सबसे पॉपुलर स्कीम महतारी वंदन योजना के लिए ₹8,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

यह भी पढ़ें: SANKALP क्या है, जिस थीम पर इस बार बना है छत्तीसगढ़ का बजट? जानें एक-एक शब्द का मतलब

Add Zee News as a Preferred Source

 

महतारी वंदन योजना क्या है
 छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना राज्य सरकार की एक बड़ी योजना है, जिसका मकसद शादीशुदा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,000 यानि सालभर में ₹12,000 की मदद सीधे उनके बैंक अकाउंट (DBT) में मिलती है. यह योजना 1 मार्च, 2024 को लागू की गई थी.

और भी कई बड़ी घोषणाएं
इसके अलावा छत्तीसगढ़ के खनिज ऑनलाइन 2.2 के लिए ₹35 करोड़ का प्रावधान किया गया है. नवा रायपुर-राजनांदगांव में एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए ₹10 करोड़ का बजट दिया गया है. बस्तर में अब चैंबर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग बनाई जाएगी. इंडस्ट्रीज़ के लिए बजट को तीन गुना बढ़ाकर ₹750 करोड़ का प्रावधान किया गया है. गिरौदपुरी मेले को अब 50 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा. रायपुर मठपुरैना में दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक स्कूल बनाया जाएगा, जिसके लिए ₹2.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

TAGS

Mahatari Vandan YojanaChhattisgarh Budget 2026

Trending news

Mahatari Vandan Yojana
महतारी वंदन योजना के लिए बजट में बड़ा ऐलान, 8200 करोड़ रुपये का प्रावधान
chhattisgarh news
SANKALP क्या है, जिस थीम पर इस बार बना है छत्तीसगढ़ का बजट? जानें एक-एक शब्द का मतलब
Bhilai News in Hindi
कमर टूटी, लेकिन नहीं टूटा हौसला! स्ट्रेचर पर लेटकर 12वीं की परीक्षा देने पहुंचे अमन
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में होली पर शराब बिक्री पर रोक! सरकार ने बदला फैसला, बंद रहेंगी दुकानें
bhopal news
751 करोड़ खर्च, फिर भी 31 km से सिमटकर 9 km रह गया भोपाल का बड़ा तालाब, सांसद नाराज
Bhopal News
गरीब लड़कियों को फंसाकर धर्मांतरण, फिर पार्टियों में सप्लाई...2 बहनें गिरफ्तार
Chhattisgarh Budget 2026
Chhattisgarh Budget 2026 LIVE: वित्त मंत्री OP चौधरी ने पेश किया 1.72 लाख करोड़ का बजट, जानिए छत्तीसगढ़ के बजट में आपके लिए क्या?
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: आज भोपाल दौरे पर राहुल गांधी- खड़गे, MP विधानसभा बजट सत्र का सातवां दिन, पढ़ें 24 फरवरी की खबरें
gariaband news
गरियाबंद में हड़कंप, भोज खाने के अचानक बाद 44 ग्रामीणों की हालत बिगड़ी
janjgir champa news
RTI के नाम पर ब्लैकमेलिंग! सैंकड़ों सरपंच-सचिवों ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा