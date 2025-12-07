छत्तीसगढ़ का ये गांव अब दुनिया से कनेक्ट! जानिए कैसे हुआ ये चमत्कार

Bijapur News: तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसे बीजापुर जिले के घने जंगलों वाले कोंडापल्ली गांव में पहली बार मोबाइल टॉवर खड़ा हुआ है. गांव में अभी कुछ महीने पहले ही बिजली पहुंची है और सड़क-पानी जैसी सुविधाएं भी पूरी तरह विकसित नहीं हैं. ऐसे में मोबाइल नेटवर्क आ जाना ग्रामीणों के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं था. जैसे ही टॉवर चालू होने की घोषणा हुई, पूरा गांव खुशी से झूम उठा और लोग रैली निकालते हुए टॉवर के पास जमा हो गए.

ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से टॉवर की पूजा की, मांदर की थाप पर महिलाएं, पुरुष और बच्चे आनंद से नाचते दिखे. यह सिर्फ एक तकनीकी सुविधा नहीं, बल्कि पहली बार दुनिया से जुड़ने का एहसास था. आसपास के गांवों के लोग भी खुद को रोक नहीं पाए और इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने पहुंचे. सुरक्षा बलों के जवानों ने भी ग्रामीणों की खुशी में शामिल होकर मिठाई बांटी और इस पल को खास बना दिया.

हर तरीके की सुविधाएं मौजूद

अब गांव में मोबाइल नेटवर्क आने से बैंकिंग, आधार, राशन, स्वास्थ्य योजनाओं, पेंशन और ऑनलाइन पढ़ाई जैसी सेवाओं का रास्ता आसान होगा. सरकार की नियद नेल्लानार योजना के तहत सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और संचार जैसी सुविधाएं तेजी से पहुंचाई जा रही हैं. कोंडापल्ली भी इसी मिशन का हिस्सा है. लंबे समय से मुख्यधारा से कटे इस इलाके के लोगों को अब लगता है कि विकास सचमुच उनके दरवाजे तक पहुंच रहा है.

बस्तर में 728 नए मोबाइल टॉवर

पिछले दो सालों में बस्तर संभाग में 728 नए मोबाइल टॉवर लगाए गए हैं, जिनमें से कई नक्सल प्रभावित और आकांक्षी जिलों में स्थापित किए गए हैं. करीब 449 टॉवरों को मजबूत नेटवर्क में अपग्रेड भी किया गया है. कोंडापल्ली में दो महीने पहले ही विद्युत लाइन पहुंची थी, जिससे बच्चों की पढ़ाई और छोटे व्यवसायों में सुधार आने लगा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर का हर गांव डिजिटल सुविधाओं से जुड़े, यही सरकार का लक्ष्य है और यह शुरुआत नई उम्मीदों का संकेत है.

