Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3032502
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

छत्तीसगढ़ का ये गांव अब दुनिया से कनेक्ट! जानिए कैसे हुआ ये चमत्कार

Kondapalli Village: बीजापुर के कोंडापल्ली गांव में पहली बार मोबाइल टॉवर लगा, जिससे ग्रामीणों में उत्सव जैसा माहौल बन गया. वर्षों से सड़क, बिजली और संचार सुविधाओं से वंचित यह इलाका अब तकनीक से जुड़कर नई संभावनाओं की ओर बढ़ रहा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 07, 2025, 04:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ का ये गांव अब दुनिया से कनेक्ट!
छत्तीसगढ़ का ये गांव अब दुनिया से कनेक्ट!

Bijapur News: तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसे बीजापुर जिले के घने जंगलों वाले कोंडापल्ली गांव में पहली बार मोबाइल टॉवर खड़ा हुआ है. गांव में अभी कुछ महीने पहले ही बिजली पहुंची है और सड़क-पानी जैसी सुविधाएं भी पूरी तरह विकसित नहीं हैं. ऐसे में मोबाइल नेटवर्क आ जाना ग्रामीणों के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं था. जैसे ही टॉवर चालू होने की घोषणा हुई, पूरा गांव खुशी से झूम उठा और लोग रैली निकालते हुए टॉवर के पास जमा हो गए.

ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से टॉवर की पूजा की, मांदर की थाप पर महिलाएं, पुरुष और बच्चे आनंद से नाचते दिखे. यह सिर्फ एक तकनीकी सुविधा नहीं, बल्कि पहली बार दुनिया से जुड़ने का एहसास था. आसपास के गांवों के लोग भी खुद को रोक नहीं पाए और इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने पहुंचे. सुरक्षा बलों के जवानों ने भी ग्रामीणों की खुशी में शामिल होकर मिठाई बांटी और इस पल को खास बना दिया.

हर तरीके की सुविधाएं मौजूद
अब गांव में मोबाइल नेटवर्क आने से बैंकिंग, आधार, राशन, स्वास्थ्य योजनाओं, पेंशन और ऑनलाइन पढ़ाई जैसी सेवाओं का रास्ता आसान होगा. सरकार की नियद नेल्लानार योजना के तहत सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और संचार जैसी सुविधाएं तेजी से पहुंचाई जा रही हैं. कोंडापल्ली भी इसी मिशन का हिस्सा है. लंबे समय से मुख्यधारा से कटे इस इलाके के लोगों को अब लगता है कि विकास सचमुच उनके दरवाजे तक पहुंच रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

बस्तर में 728 नए मोबाइल टॉवर 
पिछले दो सालों में बस्तर संभाग में 728 नए मोबाइल टॉवर लगाए गए हैं, जिनमें से कई नक्सल प्रभावित और आकांक्षी जिलों में स्थापित किए गए हैं. करीब 449 टॉवरों को मजबूत नेटवर्क में अपग्रेड भी किया गया है. कोंडापल्ली में दो महीने पहले ही विद्युत लाइन पहुंची थी, जिससे बच्चों की पढ़ाई और छोटे व्यवसायों में सुधार आने लगा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर का हर गांव डिजिटल सुविधाओं से जुड़े, यही सरकार का लक्ष्य है और यह शुरुआत नई उम्मीदों का संकेत है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bijapur news

Trending news

indore news
STF ने किया खुलासा! इंदौर में इन शिक्षकों पर मंडरा रहा संकट; कभी भी जा सकती है नौकरी
bijapur news
छत्तीसगढ़ का ये गांव अब दुनिया से कनेक्ट! जानिए कैसे हुआ ये चमत्कार
Neemuch News
गेहूं-सरसों की फसल के बीच ड्रोन ने दिखाई ऐसी तस्वीर, पुलिस के पैरों तले खिसक गई जमीन
Palash Muchhal Smriti Mandhana Wedding
पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी हुई कैंसिल, इंस्टाग्राम पर किया कंफर्म
road accident
शहडोल में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा, एक युवक की मौत, दो गंभीर रूप से घायल
Baba Mahakal
बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचीं स्मृति ईरानी, खुद को बताया भाग्यशाली...
gwalior news
8वीं मंजिल से गिरकर डेढ़ साल के बच्चे की मौत, माता-पिता कर रहे थे मजदूरी
Road accidents
हादसों का रविवार! 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की हुई मौत...
shahdol news
7 साल की मासूम के साथ रिश्ते के भाई ने की दरिंदगी, देखकर घबरा गई मां, थाने में...
IndiGo
MP-CG में आज भी इंडिगो की कई उड़ानें रद्द, यात्रियों का छलका दर्द...