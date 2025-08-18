Bijapur Naxal Attack: बीजापुर में नक्सली हमला, आईईडी ब्लास्ट में DRG का जवान शहीद, तीन जवान घायल

Bijapur IED Blast News: बीजापुर के जंगलों में रविवार सुबह नक्सलियों के बिछाए प्रेशर आईईडी की चपेट में आकर DRG का जवान शहीद हो गया. तीन अन्य जवान घायल हुए हैं. जानकारी के मुताबिक, DRG की टीम सर्चिंग ऑपरेशन पर निकली थी, तभी भोपालपट्टनम इलाके में जवान का पैर आईईडी पर पड़ गया और जोरदार धमाका हो गया. शहीद जवान का नाम दिनेश नाग बताया गया है.

घायलों को तुरंत मौके से निकालकर भोपालपटनम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. अधिकारियों के मुताबिक तीनों घायल जवान खतरे से बाहर हैं. घटना के बाद पूरे इलाके में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है. पुलिस और सुरक्षा बल गांव-गांव में तैनात हैं ताकि नक्सलियों की किसी भी हरकत का तुरंत जवाब दिया जा सके. (अपडेट लगातार जारी है...)

(रिपोर्टः पवन / बीजापुर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके बीजापुर जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!