Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3061692
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

168 दिन बाद जेल से बाहर आएगा पूर्व सीएम का बेटा, छत्तीसगढ़ शराब घोटाला से जुड़ा है मामला

Chhattisgarh Liquor Scam Update: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है. बिलासपुर हाईकोर्ट ने ईडी और ईओडब्ल्यू से जुड़े मामलों में उनकी जमानत मंजूर कर ली है, जिसके बाद वे 168 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 02, 2026, 05:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पूर्व सीएम के बेटे को राहत
पूर्व सीएम के बेटे को राहत

Chhattisgarh Chetan Baghel Bail update: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. जहां शराब घोटाला मामले में आरोपी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने ईडी और ईओडब्ल्यू से जुड़े मामलों में उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है. इस फैसले के बाद करीब 168 दिनों से जेल में बंद चैतन्य बघेल के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि, अदालत की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि यह राहत फिलहाल इन्हीं मामलों तक सीमित है. लेकिन अन्य पहेलुओं पर जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई जारी रखेंगी. 

वहीं इस मामले में जांच प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से अदालत में बताया गया कि चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से जुड़े दो प्रमुख मामलों में जमानत दी गई है. बता दें कि चैतन्य बघेल को ईडी ने 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई स्थित आवास से हिरासत में लिया था. ईडी ने PMLA एक्ट के तहत केस दर्ज कर जेल भेजा था. वहीं एजेंसी का दावा है कि शराब घोटाले से जुड़ी अवैध कमाई को विभिन्न माध्यमों से निवेश किया गया. कोर्ट के आदेश के बाद अब चैतन्य बघेल की रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जबकि जांच एजेंसियां अन्य बिंदुओं पर अपनी पड़ताल जारी रखेंगी.

रकम खपाने की कोशिश
ईडी का कहना है कि शराब घोटाले से जुड़े पैसों का इस्तेमाल रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायों में किया गया. वहीं एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक, कथित तौर पर करीब  की16 करोड़ रुपये से अधिक रकम चैतन्य बघेल तक पहुंची, जिसे अलग-अलग कंपनियों और परियोजनाओं के जरिए खपाने की कोशिश की गई. इस दौरान कई स्थानीय कारोबारियों और बिचौलियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ही बता चुके हैं कि उनके बेटे चेतन्य बघेल को राजनीतिक कारणों के चलते निशाना बनाया गया है. हालांकि उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि जांच में पूरा सहयोग करेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

Chhattisgarh Liquor Scam

Trending news

Chhattisgarh Liquor Scam
168 दिन बाद जेल से बाहर आएगा पूर्व सीएम का बेटा, शराब घोटाला से जुड़ा है मामला
Indore Contaminated Water
इंदौर दूषित पानी कांड पर एक्शन में सीएम, अपर आयुक्त तत्काल हटाए गए
mp news
मां के शव के पास बिलखता रहा बेटा, दंबगों ने नहीं दिया श्मशाम का रास्ता, जानें वजह
mp news
बचा लिया है तुम्हें अब किसी को काटना मत...युवक ने कोबरा को दी समझाइश, सांप ने सुना
Kolaras News
महिला के साहस के आगे हार गया चोर, भागते चोर को खींचकर पटका, रस्सी से बांधा...
pendra news
‘मैं जिंदा हूं, मुझे कागजों में मत मारो’, जीवित होने का प्रमाण लेकर भटक रहा बुजुर्ग
mp news
'जिंदगी की कीमत 2 लाख नहीं होती', इंदौर घटना पर उमा भारती ने कहा-प्रायश्चित या दंड
Madvi Hidma
हिड़मा की मौत से बिगड़ा नेटवर्क, कैसे हुआ नक्सलियों की सबसे खतरनाक बटालियन का खात्मा
Fog
MP में कोहरे की मार से थमी ट्रेनों की रफ्तार, इन रूटों पर ट्रेनें घंटों लेट...
Vishnu Deo Sai
तेंदूपत्ता से ऑटो एक्सपो तक... साय सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिए ये 10 बड़े फैसले