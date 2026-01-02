168 दिन बाद जेल से बाहर आएगा पूर्व सीएम का बेटा, छत्तीसगढ़ शराब घोटाला से जुड़ा है मामला

Chhattisgarh Chetan Baghel Bail update: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. जहां शराब घोटाला मामले में आरोपी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने ईडी और ईओडब्ल्यू से जुड़े मामलों में उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है. इस फैसले के बाद करीब 168 दिनों से जेल में बंद चैतन्य बघेल के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि, अदालत की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि यह राहत फिलहाल इन्हीं मामलों तक सीमित है. लेकिन अन्य पहेलुओं पर जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई जारी रखेंगी.

वहीं इस मामले में जांच प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से अदालत में बताया गया कि चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से जुड़े दो प्रमुख मामलों में जमानत दी गई है. बता दें कि चैतन्य बघेल को ईडी ने 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई स्थित आवास से हिरासत में लिया था. ईडी ने PMLA एक्ट के तहत केस दर्ज कर जेल भेजा था. वहीं एजेंसी का दावा है कि शराब घोटाले से जुड़ी अवैध कमाई को विभिन्न माध्यमों से निवेश किया गया. कोर्ट के आदेश के बाद अब चैतन्य बघेल की रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जबकि जांच एजेंसियां अन्य बिंदुओं पर अपनी पड़ताल जारी रखेंगी.

रकम खपाने की कोशिश

ईडी का कहना है कि शराब घोटाले से जुड़े पैसों का इस्तेमाल रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायों में किया गया. वहीं एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक, कथित तौर पर करीब की16 करोड़ रुपये से अधिक रकम चैतन्य बघेल तक पहुंची, जिसे अलग-अलग कंपनियों और परियोजनाओं के जरिए खपाने की कोशिश की गई. इस दौरान कई स्थानीय कारोबारियों और बिचौलियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ही बता चुके हैं कि उनके बेटे चेतन्य बघेल को राजनीतिक कारणों के चलते निशाना बनाया गया है. हालांकि उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि जांच में पूरा सहयोग करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट