Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3081866
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

करोड़ों की संपत्ति के लिए पिता की चिता से अस्थियां ले उड़ी मां और मौसी, नाबालिग बच्चों ने संपत्ति हड़पने की साजिश का लगाया आरोप

Bilaspur News-बिलासपुर में 2 नाबालिग बच्चों ने आरोप लगाया है कि उनके पिता के अंतिम संस्कार के बाद मुक्तिधाम से उनकी मां और मौसी ने अस्थियां चुरा लीं. बच्चों ने अपने संरक्षक के माध्यम से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. बच्चों का आरोप है कि उनकी मां करोड़ों की संपत्ति और रुपयों के लालच में अस्थियों का सहारा लेकर अंतिम क्रिया में बाधा डाल रही.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 21, 2026, 04:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

करोड़ों की संपत्ति के लिए पिता की चिता से अस्थियां ले उड़ी मां और मौसी, नाबालिग बच्चों ने संपत्ति हड़पने की साजिश का लगाया आरोप

Mother Stole Ashes From Funeral Pyre-छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक कलयुगी मां और मौसी पर करोड़ों की संपत्ति हड़पने के चक्कर में श्मशान घाट से पिता की अस्थियां चोरी करने का आरोप लगा है. इस मामले में 12 साल के बेटे और 5 साल की मासूम बेटी ने अपने संरक्षक के साथ थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है. 

जानिए क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के भारतीय नगर के रहने वाले आलोक ठाकरे का 15 जनवरी को निधन हो गया था. उनके 12 वर्षीय बेटे प्रथमेश और 5 वर्षीय बेटी ने परिजनों के साथ मिलकर मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया. लेकिन इसके दो दिन बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. शिकायत के अनुसार, 17 जनवरी को बच्चों की मां खुशबू ठाकुर और मौसी ज्योति पाण्डेय नियम विरुद्ध तरीके से मुक्तिधाम में घुसीं. उन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों को ताक पर रखकर वहां से पिता की अस्थियां उठाईं और झोले में भरकर ले गईं. यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. 

संपत्ति हड़पने की साजिश का आरोप
नाबालिग बच्चों का आरोप है कि उनकी मां उन्हें दो साल पहले ही बेसहारा छोड़कर चली गई थी. लेकिन अब पिता की मौत के बाद, उनकी करोड़ों की संपत्ति और बैंक बैलेंस पर कब्जा करने के लिए वह वापस लौट आई है. बच्चों का कहना है कि मां और मौसी ने अस्थियां इसलिए चोरी की हैं ताकि वे अंतिम क्रिया में बाधा डाल सकें और कानूनी वारिस बनने के लिए दबाव बना सकें. 

Add Zee News as a Preferred Source

मासूमों ने लगाई पुलिस से गुहार
अपनी मां की इस हरकत से डरे और आहत बच्चों ने पुलिस से भावुक अपील की है. उन्होंने कहा हमें हमारे पापा की अस्थियां वापस दिला दीजिए, ताकि हम विधि-विधान से उन्हें गंगा में विसर्जित कर सकें और उनकी आत्मा को शांति मिल सके. शिकायत में यह भी बताया गया है कि आरोपी मौसी ज्योति पाण्डेय का विवादों से पुराना नाता है. वह पहले भी अपने माता-पिता के अंतिम संस्कार के समय ऐसा ही विवाद कर चुकी हैं, जिसके बाद समाज ने उन्हें खुद से अलग कर दिया था. 

पुलिस जांच में जुटी
श्मशान से अस्थियां चोरी होने की इस विचित्र और हृदयविदारक घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. सिविल लाइन पुलिस ने बच्चों की शिकायत दर्ज कर ली है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें-लोहे की जंजीर से बांधकर पीटा, बेहोश होने पर पानी डालकर होश में लाए, फिर की हत्या

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsBilaspur NewsCG News

Trending news

chhattisgarh news
करोड़ों की संपत्ति के लिए पिता की चिता से अस्थियां ले उड़ी मां और मौसी, CCTV में कैद
MP Crime News
लोहे की जंजीर से बांधकर पीटा, बेहोश होने पर पानी डालकर होश में लाए, फिर की हत्या
Indore News Hindi
MP के भिखारी कमाते हैं मीडिल क्साल प्रोफेशनल से भी ज्यादा, 7 दिन में 75000 की कमाई!
bhopal news hindi
WhatsApp का ये एक फीचर आपको कर सकता है कंगाल, समय रहते कर दें ऑफ
Indore Water Crisis
इंदौर में कैसे पहुंचा दूषित पानी, डायरिया कैसे फैली? जानें सरकार ने HC को क्या बताया
chhattisgarh news
PM मोदी के 'परीक्षा पे चर्चा' के लिए छग की सृष्टि का चयन, करेंगी राज्य का नाम रोशन
indore news
इंदौर में ठंडी-ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी, रिकॉर्ड हुआ सीजन का सबसे ठंडा दिन
satna news
सतना में गजब कारनामा! पुरुष मरीज ने कराई सोनोग्राफी, रिपोर्ट में आया गर्भाशय
Mohan Yadav
CM मोहन यादव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में होंगे शामिल, देंगे निवेश और नीति की जानकारी
mp news
MP में अफसरों की फिजूलखर्ची पर रोक, नहीं मिलेगा गाड़ियों समेत इन चीजों के लिए पैसा