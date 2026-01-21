करोड़ों की संपत्ति के लिए पिता की चिता से अस्थियां ले उड़ी मां और मौसी, नाबालिग बच्चों ने संपत्ति हड़पने की साजिश का लगाया आरोप

Mother Stole Ashes From Funeral Pyre-छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक कलयुगी मां और मौसी पर करोड़ों की संपत्ति हड़पने के चक्कर में श्मशान घाट से पिता की अस्थियां चोरी करने का आरोप लगा है. इस मामले में 12 साल के बेटे और 5 साल की मासूम बेटी ने अपने संरक्षक के साथ थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है.

जानिए क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के भारतीय नगर के रहने वाले आलोक ठाकरे का 15 जनवरी को निधन हो गया था. उनके 12 वर्षीय बेटे प्रथमेश और 5 वर्षीय बेटी ने परिजनों के साथ मिलकर मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया. लेकिन इसके दो दिन बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. शिकायत के अनुसार, 17 जनवरी को बच्चों की मां खुशबू ठाकुर और मौसी ज्योति पाण्डेय नियम विरुद्ध तरीके से मुक्तिधाम में घुसीं. उन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों को ताक पर रखकर वहां से पिता की अस्थियां उठाईं और झोले में भरकर ले गईं. यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

संपत्ति हड़पने की साजिश का आरोप

नाबालिग बच्चों का आरोप है कि उनकी मां उन्हें दो साल पहले ही बेसहारा छोड़कर चली गई थी. लेकिन अब पिता की मौत के बाद, उनकी करोड़ों की संपत्ति और बैंक बैलेंस पर कब्जा करने के लिए वह वापस लौट आई है. बच्चों का कहना है कि मां और मौसी ने अस्थियां इसलिए चोरी की हैं ताकि वे अंतिम क्रिया में बाधा डाल सकें और कानूनी वारिस बनने के लिए दबाव बना सकें.

मासूमों ने लगाई पुलिस से गुहार

अपनी मां की इस हरकत से डरे और आहत बच्चों ने पुलिस से भावुक अपील की है. उन्होंने कहा हमें हमारे पापा की अस्थियां वापस दिला दीजिए, ताकि हम विधि-विधान से उन्हें गंगा में विसर्जित कर सकें और उनकी आत्मा को शांति मिल सके. शिकायत में यह भी बताया गया है कि आरोपी मौसी ज्योति पाण्डेय का विवादों से पुराना नाता है. वह पहले भी अपने माता-पिता के अंतिम संस्कार के समय ऐसा ही विवाद कर चुकी हैं, जिसके बाद समाज ने उन्हें खुद से अलग कर दिया था.

पुलिस जांच में जुटी

श्मशान से अस्थियां चोरी होने की इस विचित्र और हृदयविदारक घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. सिविल लाइन पुलिस ने बच्चों की शिकायत दर्ज कर ली है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है.

