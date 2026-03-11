Advertisement
जगदलपुर में पकड़ी गई घरेलू-कमर्शियल सिलेंडर की कालाबाजारी, महीनों से चल रही थी अवैध रिफिलिंग

Commercial Cylinders Black Marketing: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में घरेलू-कमर्शियल सिलेंडर की कालाबाजारी की पड़ी गई है. बताया जा रहा है कि यहां अवैध रिफिलिंग का काम किया जा रहा था.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 11, 2026, 10:35 AM IST
जगदलपुर में हो रही थी सिलेंडर की कालाबाजारी
जगदलपुर में हो रही थी सिलेंडर की कालाबाजारी

Chhattisgarh Commercial Gas Cylinders: घरेलू-कमर्शियल सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन सख्ती में है. इस बीच छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में घरेलू-कमर्शियल सिलेंडर की कालाबाजारी पकड़ी गई है. बस्तर जिला प्रशासन की तरफ से यह कार्रवाई हुई है. सरकारी टीम ने जगदलपुर शहर के दीनदयाल उपाध्याय वार्ड कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में सिलेंडर जब्त किए हैं. बताया जा रहा है कि यहां सिलेंडरों में अवैध रिफिलिंग का काम भी चल रहा था. ऐसे में पुलिस ने यहां सख्ती से कार्रवाई की है.

जगदलपुर में हुई कार्रवाई

जगदलपुर खाद्य विभाग को राउतपारा स्थित बालाजी केयर हॉस्पिटल के पास अवैध भंडारण की पुख्ता सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर टीम ने प्रशांत महाजन नामक व्यक्ति के घर पर आकस्मिक दबिश दी. निरीक्षण के दौरान घर के भीतर गैस सिलेंडरों का बड़ा जखीरा पाया गया, जिसका कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किया जा सका. अधिकारियों ने मौके से कुल 24 नग घरेलू गैस सिलेंडर और 10 नग कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए हैं. इसके अलावा सिलेंडरों से अवैध रूप से गैस की चोरी और रिफिलिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले 03 नग रिफिलिंग पाइप भी जप्त किए गए हैं. 

प्रशासन का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तनाव के कारण घरेलू गैस की सीमित आपूर्ति का लाभ उठाकर कुछ लोग ऊंचे दामों पर गैस बेचने की फिराक में हैं. इसी कालाबाजारी को रोकने और आम जनता को सुचारू रूप से गैस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन अब कड़ा रुख अख्तियार कर रहा है. खाद्य विभाग की टीम ने सभी को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी तरह की कालाबाजारी बिल्कुल न की जाए. सरकारी टीमें लगातार गैंस सिलेंडर के मामलों में एक्शन लिए हुए हैं. 

सीएम विष्णुदेव साय ने दी जानकारी 

वहीं इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को गैस सिलेडरों को लेकर अहम जानकारी दी है. सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा 'रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर आमजन को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है.सभी जिलों के अधिकारियों को रसोई गैस की सुचारु आपूर्ति, नियमित स्टॉक मॉनिटरिंग और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. जनता से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें और आवश्यकता के अनुसार ही गैस बुक करें.' 

