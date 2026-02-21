नक्सलियों के 173 स्मारक ध्वस्त, ईंट-ईंट तोड़कर खत्म कर देंगे विचार... जवानों का नया टारगेट सेट

Naxal Memorial Demolished: साल 2018 से 2023 तक छह सालों में सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सलियों के लगभग 60 स्मारक नष्ट किए. इसमें से सबसे ज्यादा 24 स्मारक साल 2021 में नष्ट किए गए. 2023 के बाद सुरक्षा बलों ने जैसे-जैसे अपने ऑपरेशन तेज किए, इनकी संख्या बढ़ती गई. साल 2023 और फरवरी 2026 के बीच सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के करीब 113 स्मारक नष्ट किए गए. कुल मिलाकर 2018 से अब तक करीब 173 स्मारक ध्वस्त किए जा चुके हैं. बता दें कि ये स्मारक नक्सलियों ने अपने नेताओं और दूसरे सदस्यों के सम्मान में बनवाया था, जिन्हें गिराने के लिए जवानों ने नया टारगेट सेट किया है.

40 साल से माओवादियों का गढ़ रहा बस्तर इलाका

40 साल से ज्यादा समय तक छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका माओवादियों का गढ़ था. इस दौरान नक्सलियों ने बस्तर के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया था और सैकड़ों स्मारक बनवाईं, जो इलाके में उनके दबदबे की निशानी बन गईं. हालांकि, पिछले तीन सालों में चीजें बदल गई हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने 520 से ज्यादा माओवादियों को मार गिराया है, जबकि कई दूसरे बड़े नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ईंट-ईंट तोड़कर खत्म कर देंगे विचार...

सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के डायरेक्टर जनरल जीपी सिंह ने हाल ही में एक्स पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा JCB मशीन और अन्य उपकरणों से नक्सलियों के ऐसे ही कई मेमोरियल को गिराते हुए देखा जा सकता है. वीडियो पोस्ट करते हुए जनरल जीपी सिंह ने कहा, 'हम ईंट-ईंट तोड़कर इस विचार और इसके हर रूप को खत्म कर देंगे.'

Brick by brick, we would destroy the idea and its manifestation in each & every form. @crpfindia pic.twitter.com/eQ0b6B46tA — GP Singh (@gpsinghips) February 15, 2026

64 फीट का था सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर

अब तक गिराए गए स्मारकों में सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर 64 फीट का था और इसे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तेलंगाना बॉर्डर की तरफ लगभग 90 किलोमीटर दूर कोमटपल्ली गांव में बनाया गया था. अगस्त 2022 में माओवादियों ने कोमटपल्ली में सैकड़ों गांववालों को 'शहीदी सप्ताह' मनाने के लिए इकट्ठा किया और इसमें टॉप माओवादी नेता शामिल हुए. इनमें ज्यादातर माओवादी खतरनाक बटालियन 1 के सदस्य थे. बटालियन 1 पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की सबसे खतरनाक बटालियन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) की आर्म्ड विंग है. उस समय कोमटपल्ली गांव सिक्योरिटी फोर्स की पहुंच से दूर था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और पिछले साल से सबकुछ अलग है. बीजापुर के एसपी जितेंद्र कुमार यादव ने बताया, 'हमने जनवरी 2025 में उस ढांचे को गिरा दिया था.'

ये भी पढ़ें- मिट गया दहशत का निशान! जिन स्मारकों पर था नक्सलियों को नाज, जवानों ने एक नहीं 4 को कर दिया ध्वस्त

मेमोरियल हटाना माओवाद की आइडियोलॉजी खत्म करने जैसा...

बस्तर रेंज के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल सुंदरराज पी ने कहा, 'माओवादी मेमोरियल और सिंबल को हटाना माओवाद के आइडियोलॉजिकल असर को खत्म करने और इलाके में नॉर्मल हालात वापस लाने के साथ गुड गवर्नेंस को मजबूत करने और समाज को मेनस्ट्रीम में जोड़ने के प्रोसेस को मजबूत करने का एक सोचा-समझा फैसला है. माओवादियों द्वारा बनाए गए मेमोरियल को गिराना उनके सिंबल और साइकोलॉजिकल असर को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.'

IG ने सुंदरराज पी ने कहा, 'पहले माओवादी ऐसे मेमोरियल का इस्तेमाल लोकल कम्युनिटी में डर, दबदबा और सोच पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए करते थे. इन्हें हटाने से यह साफ मैसेज जाता है कि इस इलाके में राज्य की सही अथॉरिटी और कानून का राज लगातार मजबूत हो रहा है. इसके साथ ही लोगों के बीच यह मैसेज भी जाता है कि माओवादियों का असर धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है.'